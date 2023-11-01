Новые правила: Минобороны изменило подход к закупке еды для ВСУ

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Минобороны кардинально изменило подход к закупке еды для ВСУ. Объявлены торги не на полгода, а на три месяца: с января по март 2024 года включительно. В течение этого периода победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой. Об этом во время брифинга в Military Media Centre рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает УНН со ссылкой на Минобороны.