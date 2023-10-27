Закупівлі в оборонній сфері: ДАСУ підтримує повернення прибутку постачальників Міноборони у склад ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Держаудитслужба (ДАСУ) підтримує повернення прибутку у склад ціни, відповідні пропозиції надіслано до Міноборони. Серед інших пропозицій відомства – вищезгаданий прибуток пропонується спрямувати на розвиток військово-промислового комплексу. Про це йдеться у повідомленні ДАСУ, передає УНН.
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“Держаудитслужба підтримує повернення прибутку у склад ціни, відповідні пропозиції надіслано до Міноборони. Державна аудиторська служба України, як один із виконавців доручення Кабінету Міністрів України, підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері” — йдеться у повідомленні відомства.
Деталі
Зокрема, з метою підтримки обороноздатності держави у період дії воєнного стану в Україні, Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року.
Ще один ключовий момент, оголошений повідомленням — прибуток постачальників Міноборони пропонується направити на розвиток військово-промислового комплексу.
У заяві Держаудитслужби також зазначається, що у зв'язку із воєнним станом, вони пропонують спрямувати отриманий прибуток на розвиток військово-промислового комплексу. А саме на розробку і впровадження інновацій, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо.
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