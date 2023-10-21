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В Україні планують масштабувати виробництво засобів РЕБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрямоване на масштабуваня виробництва українських засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників, повідомив віце-прем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров у суботу. Як вказали у Міноборони, БПЛА та засоби РЕБ швидше потраплятимуть у війська, пише УНН.

В Україні планують масштабувати виробництво засобів РЕБ

Цитата

"Старт масового виробництва засобів РЕБ в Україні — уряд спростив закупівлю та доступ до експлуатації. Важливе рішення для посилення обороноздатності країни, яке дасть змогу масштабувати виробництво українських засобів радіоелектронної боротьби та БпЛА. Виробники зможуть активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати купу часу на бюрократію", - написав Федоров у Telegram.

Деталі

Як вказали у Міноборони, тепер допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик. Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Зі слів Федорова, зміни в постанові дадуть змогу:

  • закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;
  • збільшити прибуток виробників на 25%;
  • допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;
  • скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;
  • закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони;
  • придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;
  • не затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

"Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації. Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ", - підсумували у Міноборони.

Доповнення

До цього процес допуску до експлуатації, як вказали у Міноборони, був невиправдано тривалим - вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних Сил.

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