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Силы обороны получили жилые модули с кондиционером и душем

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Минобороны закупило и передало для украинских военных примерно полтысячи жилых модулей с кондиционером и душем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.

Силы обороны получили жилые модули с кондиционером и душем

Детали

Как указали в оборонном ведомстве, жилые модули нужны на второй линии обороны или в местах, где тренируются украинские защитники.

Первыми их получили подразделения мобильных огневых групп ПВО, артиллеристы, а на полигонах – десантники и пехотинцы.

Модули – это небольшие комфортные помещения. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.

Минобороны отмечает, что в блок-контейнерах есть все необходимое для быта военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные.

Конструкции изготовлены украинскими производителями, их комплектация отличается в зависимости от места расположения.

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