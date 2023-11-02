Силы обороны получили жилые модули с кондиционером и душем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Минобороны закупило и передало для украинских военных примерно полтысячи жилых модулей с кондиционером и душем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
Как указали в оборонном ведомстве, жилые модули нужны на второй линии обороны или в местах, где тренируются украинские защитники.
Первыми их получили подразделения мобильных огневых групп ПВО, артиллеристы, а на полигонах – десантники и пехотинцы.
Модули – это небольшие комфортные помещения. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.
Минобороны отмечает, что в блок-контейнерах есть все необходимое для быта военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные.
Конструкции изготовлены украинскими производителями, их комплектация отличается в зависимости от места расположения.
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