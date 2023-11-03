Міноборони: нова зброя вітчизняного виробництва потраплятиме на фронт швидше
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. На період воєнного стану спрощується процес випробувань, а також скорочується виробничий цикл. Про це повідомили у Міноборони, пише УНН.
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"Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська", - заявив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Деталі
Зазначається, що відтепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів (раніше — військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).
Запроваджені зміни також дозволять військам отримувати нові зразки ОВТ швидше. Адже раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ треба було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатним протягом 10 років. Ця вимога зараз скасовується.
В багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, бо він одразу з конвеєра йде на фронт. Отже, ці показники терміну зберігання ніяк не впливають на якість застосування зразка.
Наголошується, що відтепер Збройні Сили та Міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере на себе цілковиту відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов’язані з постачанням цієї зброї до ЗСУ.
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