В рф выросло производство ракетного вооружения - разведка

В россии возросло производство ракетного вооружения по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

По его словам, россии будет тяжело восстановить количество снарядов, которые были до полномасштабного вторжения.

"Учитывая то, сколько они потратили во время агрессии против Украины, то сейчас они могут работать над восстановлением соответствующих запасов, которые были до полномасштабного вторжения - и до этих показателей им еще очень далеко", - отметил Юсов.

россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС