Ким Чен Ын приказал армии и промышленности ускорить подготовку к войне - Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своим вооруженным силам, военной промышленности и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять "беспрецедентным конфронтационным шагам" со стороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На заседании правящей партии страны Ким заявил, что КНДР будет расширять стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми странами".

Он (Ким) поставил боевые задачи перед Народной армией, военной промышленностью, ядерным оружием и гражданской обороной для дальнейшего ускорения подготовки к войне, - сообщило местное агентство KCNA.

По словам Кима, Пхеньян расширит стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами. В частности, как пишет издание, Северная Корея углубляет связи с Россией, поскольку Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставках военного оборудования москве для использования в войне с Украиной, тогда как россия оказывает техническую поддержку, чтобы помочь Северной Корее расширить свой военный потенциал.

Кроме того, на заседании северокорейский диктатор изложил экономические цели на новый год, назвав его решающим годом для выполнения пятилетнего плана развития страны, а также призвал "стабилизировать сельскохозяйственное производство на высоком уровне".

Напомним

Северная Корея не сократила, а увеличила поставки боеприпасов после того, как осенью американские и южнокорейские спецслужбы сообщили, что КНДР начала поставлять в Россию вооружение. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, фиксирующие оборот контейнеров между корейским портом Раджин и поселком Дунай Приморского края.

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