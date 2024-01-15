Bild: Германия готовится к вооруженному конфликту против России

Немецкий журнал Bild утверждает, что НАТО готовятся к возможному нападению России на его восточный фланг. Это следует из секретного документа немецкого Бундесвера, который оказался в распоряжении издания, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в документе Минобороны Германии подробно описывает возможный "путь к конфликту" между РФ и НАТО, кульминацией которого является размещение сотен тысяч солдат Альянса и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Из соображений безопасности Bild не освещает всей информации о численности и передвижениях войск НАТО.

Согласно сценарию Бундесвера, в феврале 2024 года РФ проведет очередную волну мобилизации и приведет дополнительно 200 тыс. солдат. После этого россияне начнут весеннее наступление против Украины.

Далее в июле начнется атака России на Запад. В частности, ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Состоятся столкновения, которые РФ использует как повод для начала масштабных учений с участием 50 тыс. солдат в сентябре на своей территории и Беларуси.

Далее, согласно сценарию, обострение может произойти в октябре в случае переброски РФ войск и ракет средней дальности в Калининград.

Над военными полигонами Бундесвера, где тренируются украинцы, обнаружены летающие объекты: существует вероятность, что это разведка рф

С декабря в районе Сувалкского коридора происходит искусственно спровоцированный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

Отмечается, что когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после президентских выборов, РФ при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину.

Далее, в январе 2025 года, состоится спецзаседание совета НАТО, на котором Польша и страны Балтии заявят о нарастающей угрозе со стороны России.

В мае 205 года, как отмечается в сценарии Бундесвера, НАТО принимает решение о мерах сдерживания и в "день Х" перебрасывает на восточный фланг 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. немецких солдат для предотвращения российского нападения на Сувалкский коридор со стороны Беларуси и Калининграда.

Сценарий заканчивается через 30 дней после "дня Х". В то же время будет ли НАТО сдержит РФ, в документе не говорится.