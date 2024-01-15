Эстония подготовила план стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года

Эстония подготовила план военной стратегии для западных стран, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года. Главный тезис - Запад не должен бояться помогать Украине в войне. Об этом пишет ERR, сообщает УНН.

Детали

Как отмечается, министерство обороны Эстонии подготовило план по достижению Украиной победы в войне. Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Раммштайн" и является своеобразным призывом, который демонстрирует, что при условии консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

Как сообщается, ВВП всех стран участниц рабочей группы "Раммштайн" составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2 процента. При этом ВВП россии оценивается лишь в 2 триллиона евро.

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"Объем экономики Запада больше экономики россии в десятки раз. Здесь разница огромная. Проблема в том, что россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, еще не проснулись, так сказать,", - отметил председатель комиссии парламента по государственной обороне Калев Стойческу.

Отмечается, что западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора. Однако, как указывается, что на примере Эстонии видно - чтобы запустить завод по производству боеприпасов, нужно по меньшей мере два года.

Эксперты считают, что при должном политическом желании эти сроки можно существенно форсировать как в Эстонии, так и во всей Европе.

"Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала войны дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими. Но политики колебались, чувство уверенности не дали, и теперь это одна из причин недостаточного объема производства. Но главная проблема не нынешние объемы производства, а нерешительность западных союзников и, к сожалению, наибольшую роль здесь играют США. Если бы сейчас Вашингтон делал четкие шаги, то и европейские страны были бы более решительными", - заявил директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

Министры обороны Эстонии и Польши обсудили военную помощь Украине

На этой неделе Великобритания и Украина заключили двусторонний договор о безопасности. По мнению специалистов, именно такого рода двусторонние соглашения станут залогом стабильной поддержки Киева. Эстония, например, пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

"Это дает еще сильное послание Украине и ее защитникам, а также россии, что помощь Украине будет продолжаться. И хотя мы видели некоторые проблемы в Брюсселе с Венгрией, с премьер-министром Орбаном, также в Сенате США в Вашингтоне, все-таки эти решения будут приняты", - подчеркнул Стойческу.