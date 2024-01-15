Министры обороны Эстонии и Польши обсудили военную помощь Украине
Киев • УНН
Министры обороны Эстонии и Польши встретились, чтобы обсудить текущую военную помощь Украине, сосредоточившись на поставках боеприпасов и совместных оборонных стратегиях.
Министр обороны Эстонии Ганно Певкур встретился в Варшаве с новым министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, чтобы обсудить двустороннее и региональное оборонное сотрудничество и продолжение военной помощи Украине. Об этом сообщили на сайте Минобороны Эстонии, передает УНН.
Детали
Ганно Певкур отметил, что в войне на истощение боеприпасы имеют решающее значение
Как страны восточного крыла НАТО мы имеем общее понимание потенциальной угрозы, потребностей обороны и поддержки Украины. Мы обсуждали с министром Косиняк-Камиш возможности реализации обещанной Украине инициативы об одном миллионе снарядов и как лучше всего использовать для этого следующую неформальную встречу министров обороны Европейского Союза. В войне на истощение боеприпасы имеют решающее значение - каждый должен выполнять свои обещания
Отмечается, что под руководством предыдущего правительства Польша значительно увеличила расходы на оборону и организовала масштабные оборонные закупки. В 2023 году Польша тратила на оборону 3,9% ВВП, а теперь в 2024 году это возрастет до 4,2%, или более 38 миллиардов долларов.
Польша предоставила Украине военную помощь на более 4 миллиардов евро, что составляет 0,68% валового внутреннего продукта Польши.
Дополнение
Новое польское правительство приступило к работе 13 декабря. Министр Владислав Косиняк-Камыш является председателем коалиционной Польской народной партии.
Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ13 январь 2024, 13:21 • 75609 просмотров
Министры обороны Эстонии и Польши обсудили военную помощь Украине
Министры обороны Эстонии и Польши встретились, чтобы обсудить текущую военную помощь Украине, сосредоточившись на поставках боеприпасов и совместных оборонных стратегиях.
Северная Корея заявила, что испытала твердотопливную гиперзвуковую ракету
Северная Корея провела испытания твердотопливной гиперзвуковой ракеты, утверждая, что она не угрожает соседям; целью испытания была проверка надежности нового двигателя.
В России заявили о сбитии трех украинских ракет в Курской области
Противовоздушная оборона России утверждает, что перехватила три украинские ракеты в Курской области. Эту информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.
ВВС: Джон Керри покинет пост спецпосланника и присоединится к предвыборной кампании Байдена
Джон Керри уйдет в отставку с должности посланника по вопросам климата, чтобы поддержать усилия Байдена по переизбранию. Ранее он занимал должность госсекретаря во времена Обамы.
В Курске взрывы, работает ПВО
Над Курском активизировалась российская противовоздушная оборона; губернатор призывает к спокойствию.
Трамп вырвался вперед в праймериз - опрос
Трамп лидирует в первичных опросах, пользуясь сильной поддержкой республиканцев, которые считают его наиболее квалифицированным кандидатом.
В Херсоне взрывы, враг обстреливает город
Российские войска ведут интенсивный обстрел Херсона; власти призывают жителей немедленно искать укрытие.
В Канаде самые большие за полвека морозы, местами наблюдается -36°С
В Канаде -36°C, самая низкая температура за последние 50 лет, что повлекло предупреждение об энергопотреблении из-за риска обесточивания.
В Давосе рассмотрели пять пунктов Формулы мира и провели две специальные сессии
В Давосе советники по вопросам национальной безопасности и политические советники рассмотрели вторую пятерку пунктов Формулы мира и провели две специальные сессии.
Украина подбила два российских самолета над акваторией Азовского моря - Мысягин
Украина сбила российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем, о чем сообщил Юрий Мысягин.