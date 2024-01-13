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Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 13:21  •  17730 просмотра

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российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.

В последние недели войска рф бомбили различные украинские военные объекты, в частности взлетно-посадочные полосы. Это свидетельствует о том, что россия считает поступление истребителей F-16 в арсенал Украины опасным. Об этом заявил глава Центра военной разведки полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR, пишет УНН.

По всей стране пострадали объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военно-учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений,

- отметил Кивисельг.

Детали

Он также подчеркнул, что нарушение траекторий полетов свидетельствует о том, что россияне считают поступление F-16 в арсенал Украины опасным.

Глава эстонской разведки добавил, что в ближайшем будущем ожидаются более массированные российские ракетные удары.Кивисельг отметил, что продолжающаяся тактика россии заключается в подавлении ПВО Украины.

Напомним

Как ранее писал УНН, Дания обещает 8 миллиардов евро помощи Украине и планирует поставлять самолеты F-16 вместе с союзниками.

Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно10 январь 2024, 14:59 • 22402 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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