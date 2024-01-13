Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

В последние недели войска рф бомбили различные украинские военные объекты, в частности взлетно-посадочные полосы. Это свидетельствует о том, что россия считает поступление истребителей F-16 в арсенал Украины опасным. Об этом заявил глава Центра военной разведки полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR, пишет УНН.

По всей стране пострадали объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военно-учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений, - отметил Кивисельг.

Детали

Он также подчеркнул, что нарушение траекторий полетов свидетельствует о том, что россияне считают поступление F-16 в арсенал Украины опасным.

Глава эстонской разведки добавил, что в ближайшем будущем ожидаются более массированные российские ракетные удары.Кивисельг отметил, что продолжающаяся тактика россии заключается в подавлении ПВО Украины.

Напомним

Как ранее писал УНН, Дания обещает 8 миллиардов евро помощи Украине и планирует поставлять самолеты F-16 вместе с союзниками.

Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно