Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ
Киев • УНН
российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.
В последние недели войска рф бомбили различные украинские военные объекты, в частности взлетно-посадочные полосы. Это свидетельствует о том, что россия считает поступление истребителей F-16 в арсенал Украины опасным. Об этом заявил глава Центра военной разведки полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR, пишет УНН.
По всей стране пострадали объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военно-учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений,
Детали
Он также подчеркнул, что нарушение траекторий полетов свидетельствует о том, что россияне считают поступление F-16 в арсенал Украины опасным.
Глава эстонской разведки добавил, что в ближайшем будущем ожидаются более массированные российские ракетные удары.Кивисельг отметил, что продолжающаяся тактика россии заключается в подавлении ПВО Украины.
Напомним
Как ранее писал УНН, Дания обещает 8 миллиардов евро помощи Украине и планирует поставлять самолеты F-16 вместе с союзниками.
Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно10 январь 2024, 14:59 • 22402 просмотра
Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ
российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.
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