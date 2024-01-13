Розвідка Естонії: рф побоюється надходження винищувачів F-16 на озброєння ЗСУ
Київ • УНН
російська розвідка побоюється наслідків потенційних поставок винищувачів F-16 в Україну.
Останніми тижнями війська рф бомбили різні українські військові об'єкти, зокрема злітно-посадкові смуги. Це свідчить про те, що росія вважає надходження винищувачів F-16 в арсенал України небезпечним. Про це заявив глава Центру військової розвідки полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR, пише УНН.
По всій країні постраждали об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військово-навчальні заклади та підприємства оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєнь,
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Він також підкреслив, що порушення траєкторій польотів свідчить про те, що росіяни вважають надходження F-16 в арсенал України небезпечним.
Глава естонської розвідки додав, що в найближчому майбутньому очікуються більш масовані російські ракетні удари.Ківісельг зазначив, що триваюча тактика росії полягає в придушенні ППО України.
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Як раніше писав УНН, Данія обіцяє 8 мільярдів євро допомоги Україні та планує постачати літаки F-16 разом із союзниками.
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