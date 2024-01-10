Три групи українських пілотів та авіаперсоналу проходять навчання у п'яти країнах: де саме
Київ • УНН
Українські пілоти проходять навчання на літаках F-16 з метою посилення протиповітряної оборони України. Багато країн НАТО підтримують ці зусилля.
Три групи українських пілотів та авіаційного персоналу проходять навчання в країнах, які приєдналися до "Авіаційної коаліції". Пілоти підвищують свій професійний рівень, проходять перенавчання на літаки F-16 та підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою. Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає УНН.
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"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок. Це не лише гарантії надання літаків, але й допомога з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки F-16", - написав в Telegram Павлюк.
За його словами, наразі різні групи фахівців проходять навчання за різними програмами. Так, молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоб в подальшому перейти до перенавчання на літаки F-16.
Також досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США.
Крім того, інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США - найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.
Павлюк додав, що до "Авіаційної коаліції" вже увійшли ряд держав-членів НАТО: Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Королівство Данія, Республіка Греція, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, Велике Герцогство Люксембург, Канада, Республіка Польща, Румунія, Сполучені Штати Америки, Чеська Республіка, Республіка Франція, Королівство Швеція.
Нагадаємо
Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині країни, так і за кордоном.