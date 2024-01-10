Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно

Три группы украинских пилотов и авиационного персонала проходят обучение в странах, которые присоединились к "Авиационной коалиции". Пилоты повышают свой профессиональный уровень, проходят переобучение на самолеты F-16 и повышают уровень владения специализированным авиационным английским языком. Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает УНН.

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"Отмечу усилия, которые осуществляют партнеры в рамках "Авиационной коалиции" по развитию боевых возможностей авиации ВС Украины. Каждая страна вносит свой вклад. Это не только гарантии предоставления самолетов, но и помощь с боеприпасами и всем необходимым для эффективной защиты украинского неба благодаря F-16", - написал в Telegram Павлюк.

По его словам, сейчас различные группы специалистов проходят обучение по разным программам. Так, молодые пилоты повышают свой профессиональный уровень, осуществляя учебные полеты по международным процедурам в Великобритании, чтобы в дальнейшем перейти к переобучению на самолеты F-16.

Также опытные пилоты и наземный персонал проходят переобучение на самолеты F-16 в Дании и США.

Кроме того, другие группы украинских пилотов и авиационного персонала, которые сейчас повышают уровень владения специализированным авиационным английским языком в Великобритании, Канаде, Польше и США - в ближайшее время присоединятся к программе переобучения на самолеты F-16.

Павлюк добавил, что в "Авиационную коалицию" уже вошли ряд государств-членов НАТО: Королевство Бельгия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Дания, Республика Греция, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Великое Герцогство Люксембург, Канада, Республика Польша, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Чешская Республика, Республика Франция, Королевство Швеция.

Напомним,

Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри страны, так и за рубежом.