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Міністри оборони Естонії та Польщі обговорили військову допомогу Україні

Міністри оборони Естонії та Польщі обговорили військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 44771 перегляди

Міністри оборони Естонії та Польщі зустрілися, щоб обговорити поточну військову допомогу Україні, зосередившись на постачанні боєприпасів та спільних оборонних стратегіях.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур зустрівся у Варшаві з новим міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, щоб обговорити двосторонню та регіональну оборонну співпрацю та продовження військової допомоги Україні. Про це повідомили на сайті Міноборони Естонії, передає УНН.

Деталі

Ганно Певкур наголосив, що у війні на виснаження боєприпаси мають вирішальне значення

Як країни східного крила НАТО ми маємо спільне розуміння потенційної загрози, потреб оборони та підтримки України. Ми обговорювали з міністром Косіняк-Каміш можливості реалізації обіцяної Україні ініціативи про один мільйон снарядів і як найкраще використати для цього наступну неформальну зустріч міністрів оборони Європейського Союзу. У війні на виснаження боєприпаси мають вирішальне значення – кожен має виконувати свої обіцянки

сказав Певкур.

Зазначається, що під керівництвом попереднього уряду Польща значно збільшила витрати на оборону та організувала масштабні оборонні закупівлі. У 2023 році Польща витрачала на оборону 3,9% ВВП, а тепер у 2024 році це зросте до 4,2%, або понад 38 мільярдів доларів.

Польща надала Україні військову допомогу на понад 4 мільярди євро, що становить 0,68% валового внутрішнього продукту Польщі.

Доповнення

Новий польський уряд став до роботи 13 грудня. Міністр Владислав Косіняк-Камиш є головою коаліційної Польської народної партії.

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