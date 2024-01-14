Угода України та Великої Британії про безпеку: Стафанішина повідомила, що аналогічний договір з США вже готується

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що вже готується угода про безпеку, яку Україна підпише зі Сполученими штатами Америки. Це буде аналог угоди підписаної з Великою Британією. Про це вона розповіла в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УНН.

"Я хочу звернути увагу, що кожна країна діє у відповідності до своєї моделі процедур. Не обов’язково, що всі угоди, які будуть укладені Україною матимуть однакову назву, однаковий обсяг, зобов’язання. Наприклад, Європейський Союз сьогодні готує позицію щодо саме гарантій безпеки, а угода укладена між Україною та Великою Британією містить іншу назву, але зміст у всіх однаковий. Всі ці документи підтверджують, перше – Україна буде членом НАТО, що ці гарантії даються до ухвалення рішення про членство України в НАТО і далі продовжують реалізовуватися у цьому ж обсязі вже в рамках членства України в НАТО. (…) Така сама угода готується із Сполученими штатами із великою кількістю країн, які підписали декларацію про підтримку України", - заявила Стефанішина.

Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку