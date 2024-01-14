Соглашение Украины и Великобритании о безопасности: Стафанишина сообщила, что аналогичный договор с США уже готовится

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что уже готовится соглашение о безопасности, которое Украина подпишет с Соединенными штатами Америки. Это будет аналог соглашения подписанного с Великобританией. Об этом она рассказала в эфире всеукраинского телемарафона, передает УНН.

"Я хочу обратить внимание, что каждая страна действует в соответствии со своей моделью процедур. Не обязательно, что все соглашения, которые будут заключены Украиной будут иметь одинаковое название, одинаковый объем, обязательства. Например, Европейский Союз сегодня готовит позицию по именно гарантиям безопасности, а соглашение, заключенное между Украиной и Великобританией, содержит другое название, но содержание у всех одинаковое. Все эти документы подтверждают, первое - Украина будет членом НАТО, что эти гарантии даются до принятия решения о членстве Украины в НАТО и дальше продолжают реализовываться в этом же объеме уже в рамках членства Украины в НАТО. (...) Такое же соглашение готовится с Соединенными штатами с большим количеством стран, которые подписали декларацию о поддержке Украины", - заявила Стефанишина.

Исторический договор: Украина и Британия подписали в Киеве соглашение о безопасности