Соглашение Украины и Великобритании о безопасности: Стафанишина сообщила, что аналогичный договор с США уже готовится
Украина готовит соглашение о безопасности с США, подобное тому, что было подписано с Великобританией, которое подтверждает намерения и поддержку членства в НАТО.
Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила – 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдения
В 2023 году рекордная глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,45°C, перешагнув пороговое значение, установленное Парижским соглашением.
Франция предоставит экспертную поддержку Украине в рамках переговоров о вступлении в ЕС
Франция обещает помочь Украине в процессе вступления в ЕС, а министр Седжорн предложил экспертную помощь в достижении критериев членства.
Тендерные нарушения в Украине: Топ-тема - завышение цен
По словам представителя Бюро экономической безопасности, самыми распространенными нарушениями при проведении тендеров в Украине являются завышение цен и ложные заявления о ресурсах.
ХАМАС готовил атаку на посольство Израиля в Швеции
Израильский Моссад сорвал заговор ХАМАС с целью нападения на посольство в Швеции и раскрыл более широкие террористические планы этой группировки.
В метро Харькова демонтировали барельефы Пушкина
Два барельефа Александра Пушкина были сняты с харьковского метро "Пушкинская".
Вице-премьер-министр Стефанишина рассказала, как продвигается евроинтеграция Украины
Как подтвердила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, Украина ожидает конкретный график переговоров по европейской интеграции в течение месяца, причем переговоры должны начаться после выполнения рекомендаций ЕС.
Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году
Биографический фильм о Майкле Джексоне с его племянником Джафаром Джексоном в главной роли выйдет на экраны 18 апреля 2025 года.
Нетаньяху: Израиль планирует наращивание военной мощи
Израиль планирует значительно увеличить оборонный бюджет, чтобы достичь военной самодостаточности; стратегия будет представлена через восемь недель. Вопрос о пограничной операции с Газой остается нерешенным.
Министр обороны США Остин до сих пор в больнице
Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей, но находится в хорошем состоянии и продолжает руководить операциями Министерства обороны.