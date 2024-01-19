Страны Балтии создадут совместную зону обороны на границе с россией на беларусью

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с россией и беларусью. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовало Министерство обороны Эстонии, передает УНН.

Детали

Согласно документу, Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут на своих границах оборонительную зону, состоящую из различных оборонительных объектов, целью которых является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы.

Балтийская оборонительная зона - это тщательно продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Война россии в Украине показала, что, кроме техники, боеприпасов и живой силы, нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что назначение объектов обороны - не допустить военного конфликта в их регионе.

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Дополнение

В Минобороны Эстонии добавили, что сооружения будут размещаться рассредоточено "с учетом результатов анализа противника и окружения, а также боевого плана подразделений сил обороны" страны.

В мирное время там не будут размещаться взрывные устройства, колючая проволока и другие подвижные средства сдерживания.

Кроме того, министры обороны подписали декларацию о намерениях совместного использования реактивных систем залпового огня HIMARS, обсудили вопросы поддержки Украины, развития потенциала стран Балтии и предстоящего Вашингтонского саммита.

Напомним,

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