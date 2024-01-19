Страны Балтии создадут совместную зону обороны на границе с россией на беларусью
Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и беларусью для сдерживания и защиты от военных угроз.
В Павлограде спасатели сняли с подоконника третьего этажа двух малышей
Двое детей, двух и трех лет, были спасены спасателями с подоконника квартиры на третьем этаже в Днепропетровске, Украина. Детей нашли дома одних.
На тамбовский пороховой завод в рф упал беспилотник - росСМИ
Неизвестный беспилотник врезался в одно из крупнейших российских предприятий по производству пороха. Это произошло после недавнего пожара на нефтебазе в брянской области рф.
Пригласил к участию в Глобальном саммите мира: Зеленский провел разговор с президентом ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил шейха ОАЭ Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна за поддержку суверенитета Украины и содействие обмену пленными. Они также обсудили потенциальную долгосрочную финансовую поддержку со стороны ОАЭ.
Нападение на квартиру журналиста Николова: прокуратура начала досудебное расследование
Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту попытки проникновения неизвестных лиц в квартиру журналиста Юрия Николова. Эти действия расцениваются как препятствование профессиональной деятельности.
Сильное наводнение в Севастополе: затопило дорогу в районе Скельской пещеры
Сильные осадки, составившие треть месячной нормы, вызвали значительное наводнение во временно оккупированном Крыму, в том числе в районе Скельской пещеры в Севастополе, что привело к эвакуации людей и нарушению транспортного сообщения. По затопленным улицам города могут передвигаться только грузовики и внедорожники.
Численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой значительно возросла - Буданов
По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, российские попытки продвинуться на востоке Украины являются безуспешными, а потери россиян растут уже несколько недель подряд. При этом есть большие сомнения в способности россии покрыть такие большие потери, даже при поддержке Северной Кореи.
Поставка некачественной одежды для ВСУ: суд разрешил задержать Романа Гринкевича
Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины. Гринкевича и еще четырех человек подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Украина выделяет 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей
Украинское правительство выделило 17,5 миллиардов гривен на строительство инженерно-фортификационных сооружений и системы невзрывных заграждений в рамках усилий по укреплению обороноспособности государства.
Оккупанты отправили первый автобусный рейс из Ялты в Мариуполь в рамках попытки построения "сухопутного коридора"
российские власти запустили первый автобусный рейс из аннексированного Крыма на временно оккупированные территории Украины, пытаясь создать "альтернативный" маршрут к Керченскому мосту. Маршрут, который также обслуживает российскую военную логистику, проходит через украинские города Бердянск, Мелитополь и Мариуполь.