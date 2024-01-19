Естонія додатково виділятиме Україні 14 млн євро щорічно на розвиток

Естонія щорічно виділятиме Україні 14 млн євро з метою розвитку в рамках співпраці. Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Віцеканцлер МЗС Естонії Марійн Ратник пояснила виданню, що з цієї суми 12,8 млн євро буде виділено Естонському центру співпраці з метою розвитку (ESTDEV), 1 млн євро – на гуманітарну допомогу Україні та 200 000 євро – на підтримку співпраці з Україною естонського бізнесу. В останньому випадку в основному йдеться про налагодження ділових контактів з українськими партнерами.

Ця допомога виділятиметься, виходячи зі схваленої урядом на початку січня довгострокової стратегії Естонії у сфері співробітництва з метою розвитку, а також принципів та плану дій щодо відновлення України, - йдеться у повідомленні.

Ратник додала, що уряд також уточнив ті сфери, в яких кошти, що виділяються Естонією, можуть бути найбільш корисними.

Це ті сектори, (з проблемами у яких) ми самі стикалися у минулому, оскільки самі виходили з того ж суспільства, з якого намагається видертися Україна: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення - сказала Ратник.

Крім того, Україна потребує всілякої допомоги у сфері реального будівництва, яку Естонія готова надати. Крім матеріальної допомоги, Естонія запропонує Україні підтримку у впровадженні нових та ефективніших систем і процесів. Як приклад Ратник навела дитячий садок у Житомирі, збудований з новими для України просторовими рішеннями, спорудження якого супроводжувалося відповідним навчанням вихователів і педагогів.

З урахуванням початку переговорів щодо вступу України в ЄС, Естонія зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також в отриманні та використанні субсидій із фондів ЄС.

Доповнення

За словами виконавчого директора ESTDEV Клена Яератса, естонське агентство заробило високу репутацію серед великих міжнародних партнерів, участь яких розширює фінансові можливості проєктів, що реалізуються. Крім того, ESTDEV готовий працювати на місці, а така готовність є не у всіх організацій, що мають великі фінансові ресурси.

Ратник наголосила, що післявоєнні витрати на відновлення України оцінюються у 400 млрд євро, і такі гроші можуть бути виділені лише великими донорами, такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та інші.

Бюджет ESTDEV у 2023 році становив 21,9 млн євро. Ратник та Яератс зазначили, що великі кошти на співпрацю з метою розвитку також виділяють Академія електронної держави та некомерційні організації Mondo ja Pagulasabi, основна частина фінансування яких надходить із позабюджетних джерел.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки, подякувавши Таллінну за таку підтримку.