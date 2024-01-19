Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие
Киев • УНН
Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.
Эстония ежегодно будет выделять Украине 14 млн евро с целью развития в рамках сотрудничества. Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
Вице-канцлер МИД Эстонии Мариин Ратник объяснила изданию, что из этой суммы 12,8 млн евро будет выделено Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV), 1 млн евро - на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро - на поддержку сотрудничества с Украиной эстонского бизнеса. В последнем случае в основном речь идет о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.
Эта помощь будет выделяться, исходя из одобренной правительством в начале января долгосрочной стратегии Эстонии в сфере сотрудничества с целью развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины,
Ратник добавила, что правительство также уточнило те сферы, в которых средства, выделяемые Эстонией, могут быть наиболее полезными.
Это те сектора, (с проблемами в которых) мы сами сталкивались в прошлом, поскольку сами выходили из того же общества, из которого пытается выкарабкаться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения
Кроме того, Украина нуждается во всевозможной помощи в сфере реального строительства, которую Эстония готова предоставить. Кроме материальной помощи, Эстония предложит Украине поддержку во внедрении новых и более эффективных систем и процессов. В качестве примера Ратник привела детский сад в Житомире, построенный с новыми для Украины пространственными решениями, сооружение которого сопровождалось соответствующим обучением воспитателей и педагогов.
С учетом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Эстония сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также в получении и использовании субсидий из фондов ЕС.
Дополнение
По словам исполнительного директора ESTDEV Клена Яератса, эстонское агентство заработало высокую репутацию среди крупных международных партнеров, участие которых расширяет финансовые возможности реализуемых проектов. Кроме того, ESTDEV готов работать на месте, а такая готовность есть не у всех организаций, имеющих большие финансовые ресурсы.
Ратник отметила, что послевоенные расходы на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд евро, и такие деньги могут быть выделены только крупными донорами, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие.
Бюджет ESTDEV в 2023 году составил 21,9 млн евро. Ратник и Яератс отметили, что большие средства на сотрудничество с целью развития также выделяют Академия электронного государства и некоммерческие организации Mondo ja Pagulasabi, основная часть финансирования которых поступает из внебюджетных источников.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки, поблагодарив Таллинн за такую поддержку.
Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие
Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.
Государства ЕС берут патронат над отдельными областями Украины, пострадавшими от войны - ОП
По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, страны ЕС спонсируют отдельные регионы Украины, которые пострадали от войны.
Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен
Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.
В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.
Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"
российские войска увеличили военную активность в Таврическом оперативном районе, что привело к 56 авиаударам, 68 боевым столкновениям и 665 артиллерийским обстрелам. Несмотря на это, украинские войска удержали оборону, нанеся противнику 431 потерю и уничтожив 42 единицы военной техники.
Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.
Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.
Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы
Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.
"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты
В Словакии в очередной раз состоялись акции протеста, адресатом которых является правительство Роберта Фицо. Демонстрации направлены против планируемой отмены Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и против сокращения наказаний за финансовые преступления. В ЕС также есть беспокойство относительно верховенства права в Словакии.
Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах
Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.