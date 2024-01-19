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Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 10:56  •  11655 просмотра

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Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.

Эстония ежегодно будет выделять Украине 14 млн евро с целью развития в рамках сотрудничества. Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Вице-канцлер МИД Эстонии Мариин Ратник объяснила изданию, что из этой суммы 12,8 млн евро будет выделено Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV), 1 млн евро - на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро - на поддержку сотрудничества с Украиной эстонского бизнеса. В последнем случае в основном речь идет о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.

Эта помощь будет выделяться, исходя из одобренной правительством в начале января долгосрочной стратегии Эстонии в сфере сотрудничества с целью развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины,

- говорится в сообщении.

Ратник добавила, что правительство также уточнило те сферы, в которых средства, выделяемые Эстонией, могут быть наиболее полезными.

Это те сектора, (с проблемами в которых) мы сами сталкивались в прошлом, поскольку сами выходили из того же общества, из которого пытается выкарабкаться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения

- сказала Ратник.

Кроме того, Украина нуждается во всевозможной помощи в сфере реального строительства, которую Эстония готова предоставить. Кроме материальной помощи, Эстония предложит Украине поддержку во внедрении новых и более эффективных систем и процессов. В качестве примера Ратник привела детский сад в Житомире, построенный с новыми для Украины пространственными решениями, сооружение которого сопровождалось соответствующим обучением воспитателей и педагогов.

С учетом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Эстония сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также в получении и использовании субсидий из фондов ЕС.

Дополнение

По словам исполнительного директора ESTDEV Клена Яератса, эстонское агентство заработало высокую репутацию среди крупных международных партнеров, участие которых расширяет финансовые возможности реализуемых проектов. Кроме того, ESTDEV готов работать на месте, а такая готовность есть не у всех организаций, имеющих большие финансовые ресурсы.

Ратник отметила, что послевоенные расходы на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд евро, и такие деньги могут быть выделены только крупными донорами, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие.

Бюджет ESTDEV в 2023 году составил 21,9 млн евро. Ратник и Яератс отметили, что большие средства на сотрудничество с целью развития также выделяют Академия электронного государства и некоммерческие организации Mondo ja Pagulasabi, основная часть финансирования которых поступает из внебюджетных источников.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки, поблагодарив Таллинн за такую поддержку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономика
Естонія додатково виділятиме Україні 14 млн євро щорічно на розвиток
Estonia will annually allocate an additional EUR 14 million for Ukraine's development
Новости по теме

Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие

Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.

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