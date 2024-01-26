П'ять країн-членів НАТО моделюють можливий сценарій російської агресії – Стефанішина
Київ • УНН
П'ять країн-членів НАТО моделюють сценарій потенційної російської військової агресії, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Союзників закликають посилити свою оборону і підтримати Україну.
Як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО моделюють сценарій можливої агресії росії. Про це заявила Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Її слова у Брюсселі цитує Радіо.Свобода, передає УНН.
Ми точно знаємо, що як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюється. Сьогодні навіть вийшла стаття в Politico, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу: що на Україні ця війна не зупиниться. І, власне, ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема, німецьких колег, естонських колег. Це реальність – це не питання домислів.
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Під час свого виступу у Брюсселі Стефанішина зауважила, що нині найважливіше для союзників – "все ж таки вивчати уроки історії й розуміти, що цей звір потребує трьох-чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій апетит".
"Ми сподіваємося, що це приведе до посилення європейської оборони, запровадження системи єдиних оборонних закупівель, запровадження єдиної політики ЄС щодо оборонної індустрії, посилення самого НАТО, відповідне рішення щодо України. І це потребує часу і потребує підтримки України, щоб ми вистояли, поки Європа стане сильнішою", – сказала віцепрем’єрка.
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