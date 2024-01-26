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П'ять країн-членів НАТО моделюють можливий сценарій російської агресії – Стефанішина

П'ять країн-членів НАТО моделюють можливий сценарій російської агресії – Стефанішина

Київ • УНН

 • 126534 перегляди

П'ять країн-членів НАТО моделюють сценарій потенційної російської військової агресії, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Союзників закликають посилити свою оборону і підтримати Україну.

Як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО моделюють сценарій можливої агресії росії. Про це заявила Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Її слова у Брюсселі цитує Радіо.Свобода, передає УНН.

Ми точно знаємо, що як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюється. Сьогодні навіть вийшла стаття в Politico, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу: що на Україні ця війна не зупиниться. І, власне, ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема, німецьких колег, естонських колег. Це реальність – це не питання домислів. 

 – сказала Стефанішина.

Деталі

Під час свого виступу у Брюсселі Стефанішина зауважила, що нині найважливіше для союзників – "все ж таки вивчати уроки історії й розуміти, що цей звір потребує трьох-чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій апетит".

"Ми сподіваємося, що це приведе до посилення європейської оборони, запровадження системи єдиних оборонних закупівель, запровадження єдиної політики ЄС щодо оборонної індустрії, посилення самого НАТО, відповідне рішення щодо України. І це потребує часу і потребує підтримки України, щоб ми вистояли, поки Європа стане сильнішою", – сказала віцепрем’єрка.

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Додатково

Минулого тижня голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Бауер заявив, що Захід повинен готуватися до "всеосяжної війни" з рф.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує що війна росії проти України перетворилася на битву за боєприпаси, для союзників по НАТО важливо поповнювати запаси, на тлі підтримки України. І в Альянсі сьогодні обговорять нарощення промислового виробництва для цього. 

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