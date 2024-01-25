Стефанішина і помічник держсекретаря НАТО погодили, як прискорити реалізацію нового пакету допомоги
Київ • УНН
Заступник прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина зустрілася з помічником Генерального секретаря НАТО Томасом Хофусом, приділивши особливу увагу прискоренню надання наступного пакету допомоги Україні. Цей крок стане ключовим підсумком Вашингтонського саміту.
Стефанішина зустрілась із помічником генсека НАТО: говорили про прискорення надання чергового пакету допомоги Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілась із помічником Генсека НАТО Томасом Гофусом. Про це Стефанішина повідомила у соцмережі Х, передає УНН.
У штабі НАТО відбулася зустріч з ASG OPS Томасом Гофусом. Домовилися прискорити наші зусилля для активізації реалізації українських проєктів у рамках Комплексного пакету допомоги.
Деталі
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України відзначила, що досягнення цих домовленостей стане одним із ключових практичних результатів саміту у Вашингтоні.
Додатково
Раніше повідомлялось, що Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілася з комісаром ЄС питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівером Вергеї. Відомом, що на зустрічі посадовці говорили про процес вступу України до ЄС, зокрема торкнулись питання забезпечення відповідності українського законодавства нормам ЄС.