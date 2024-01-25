Стефанішина обговорила з єврокомісаром початок переговорів України з ЄС
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина та Комісар ЄС Олівер Вергеї провели переговори щодо процесу вступу України до ЄС, зосередившись на забезпеченні відповідності українського законодавства нормам ЄС.
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілася з комісаром ЄС питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівером Вергеї. Про це українська посадовиця розповіла на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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За словами Стефанішиної, на зустрічі з Варгеї йшлося про структуру майбутніх переговорів.
Крім того, сторони погодили кроки щодо швидкого виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії та початок "скринінгу", за яким будуть зустрічі урядової команди і представників гендиректорату Єврокомісії з питань переговорів про розширення.
Також Стефанішина обговорила з комісаром ЄС підготовку переговорної рамки.
Віцепрем'єр-міністр Стефанішина розповіла, як просувається євроінтеграція України14.01.24, 00:47 • 93306 переглядiв
Олівер Вергеї теж підтвердив на своїй сторінці у соцмережі Х заявив, що під час зустрічі вони обговорили процес вступу України до ЄС.
За його словами, наразі триває підготовка проєкту переговорної рамки.
Нагадаємо
Європейська рада під час саміту 14-15 грудня 2023 року прийняла рішення розпочати переговори з Україною про входження до ЄС та доручила Раді ЄС сформувати рамкові умови для таких переговорів, щойно Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії в процесі розширення ЄС.