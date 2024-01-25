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Стефанішина обговорила з єврокомісаром початок переговорів України з ЄС

Стефанішина обговорила з єврокомісаром початок переговорів України з ЄС

Київ • УНН

 • 25058 перегляди

Віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина та Комісар ЄС Олівер Вергеї провели переговори щодо процесу вступу України до ЄС, зосередившись на забезпеченні відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілася з комісаром ЄС питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівером Вергеї. Про це українська посадовиця розповіла на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі 

За словами Стефанішиної, на зустрічі з Варгеї йшлося про структуру майбутніх переговорів. 

Крім того, сторони погодили кроки щодо швидкого виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії та початок "скринінгу", за яким будуть зустрічі урядової команди і представників гендиректорату Єврокомісії  з питань переговорів про розширення.  

Також Стефанішина обговорила з комісаром ЄС підготовку переговорної рамки.

Віцепрем'єр-міністр Стефанішина розповіла, як просувається євроінтеграція України14.01.24, 00:47 • 93306 переглядiв

Олівер Вергеї теж підтвердив на своїй сторінці у соцмережі Х заявив, що під час зустрічі вони обговорили процес вступу України до ЄС.

За його словами, наразі триває підготовка проєкту переговорної рамки.

Нагадаємо

Європейська рада під час саміту 14-15 грудня 2023 року прийняла рішення розпочати переговори з Україною про входження до ЄС та доручила Раді ЄС сформувати рамкові умови для таких переговорів, щойно Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії в процесі розширення ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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