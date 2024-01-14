Віцепрем'єр-міністр Стефанішина розповіла, як просувається євроінтеграція України

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що вже за місяць слід очікувати формування конкретного графіку переговорів щодо євроінтеграційного процесу. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає УНН.

Стафанішина наголосила, що зараз готуються переговорні команди. Вона розповіла, що цього тижня мала серйозну координаційну роботу з комісаром ЄС з розширення:

"Мала певні побоювання, що в Європейській комісії почався певний процес прокрастинації після ухвалення політичного рішення. Але маю від нього запевнення, що готується максимальний пакет рішень на березень 2024 року з точки зору ухвалення переговорної рамки. Сподіваюсь з ним побачитись ще через місяць, і ми вже матимемо конкретний графік".

Нагадаємо

Європейська рада під час саміту 14-15 грудня 2023 року прийняла рішення розпочати переговори з Україною про входження до ЄС та доручила Раді ЄС сформувати рамкові умови для таких переговорів, щойно Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії в процесі розширення ЄС.