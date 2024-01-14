Вице-премьер-министр Стефанишина рассказала, как продвигается евроинтеграция Украины
Киев • УНН
Как подтвердила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, Украина ожидает конкретный график переговоров по европейской интеграции в течение месяца, причем переговоры должны начаться после выполнения рекомендаций ЕС.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что уже через месяц следует ожидать формирования конкретного графика переговоров по евроинтеграционному процессу. Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает УНН.
Стафанишина отметила, что сейчас готовятся переговорные команды. Она рассказала, что на этой неделе имела серьезную координационную работу с комиссаром ЕС по расширению:
"Были определенные опасения, что в Европейской комиссии начался определенный процесс прокрастинации после принятия политического решения. Но имею от него заверения, что готовится максимальный пакет решений на март 2024 года с точки зрения принятия переговорной рамки. Надеюсь с ним увидеться еще через месяц, и мы уже будем иметь конкретный график".
Напомним
Европейский совет во время саммита 14-15 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной о вхождении в ЕС и поручил Совету ЕС сформировать рамочные условия для таких переговоров, как только Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии в процессе расширения ЕС.
Вице-премьер-министр Стефанишина рассказала, как продвигается евроинтеграция Украины
Как подтвердила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, Украина ожидает конкретный график переговоров по европейской интеграции в течение месяца, причем переговоры должны начаться после выполнения рекомендаций ЕС.
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