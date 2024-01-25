Стефанишина обсудила с еврокомиссаром начало переговоров Украины с ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина встретилась с комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Вергеи. Об этом украинская чиновница рассказала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По словам Стефанишиной, на встрече с Варгеи речь шла о структуре будущих переговоров.

Кроме того, стороны согласовали шаги по быстрому выполнению четырех рекомендаций Еврокомиссии и начало "скрининга", по которому будут встречи правительственной команды и представителей гендиректората Еврокомиссии по вопросам переговоров о расширении.

Также Стефанишина обсудила с комиссаром ЕС подготовку переговорной рамки.

Вице-премьер-министр Стефанишина рассказала, как продвигается евроинтеграция Украины

Оливер Вергеи тоже подтвердил на своей странице в соцсети Х заявил, что во время встречи они обсудили процесс вступления Украины в ЕС.

По его словам, сейчас идет подготовка проекта переговорной рамки.

Напомним

Европейский совет во время саммита 14-15 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной о вхождении в ЕС и поручил Совету ЕС сформировать рамочные условия для таких переговоров, как только Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии в процессе расширения ЕС.