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Стефанишина обсудила с еврокомиссаром начало переговоров Украины с ЕС

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром начало переговоров Украины с ЕС

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 11:42  •  2880 просмотра

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Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина и Комиссар ЕС Оливер Вергеи провели переговоры относительно процесса вступления Украины в ЕС, сосредоточившись на обеспечении соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина встретилась с комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Вергеи. Об этом украинская чиновница рассказала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали 

По словам Стефанишиной, на встрече с Варгеи речь шла о структуре будущих переговоров. 

Кроме того, стороны согласовали шаги по быстрому выполнению четырех рекомендаций Еврокомиссии и начало "скрининга", по которому будут встречи правительственной команды и представителей гендиректората Еврокомиссии  по вопросам переговоров о расширении.  

Также Стефанишина обсудила с комиссаром ЕС подготовку переговорной рамки.

Вице-премьер-министр Стефанишина рассказала, как продвигается евроинтеграция Украины13 январь 2024, 22:47 • 92684 просмотра

Оливер Вергеи тоже подтвердил на своей странице в соцсети Х заявил, что во время встречи они обсудили процесс вступления Украины в ЕС.

По его словам, сейчас идет подготовка проекта переговорной рамки.

Напомним

Европейский совет во время саммита 14-15 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной о вхождении в ЕС и поручил Совету ЕС сформировать рамочные условия для таких переговоров, как только Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии в процессе расширения ЕС.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
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Stefanishyna discusses with European Commissioner the start of Ukraine's negotiations with the EU
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Стефанишина обсудила с еврокомиссаром начало переговоров Украины с ЕС

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина и Комиссар ЕС Оливер Вергеи провели переговоры относительно процесса вступления Украины в ЕС, сосредоточившись на обеспечении соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

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