Стефанишина и помощник госсекретаря НАТО согласовали, как ускорить реализацию нового пакета помощи
Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с помощником Генерального секретаря НАТО Томасом Хофусом, уделив особое внимание ускорению предоставления следующего пакета помощи Украине. Этот шаг станет ключевым итогом вашингтонского саммита.
Более 19 тысяч украинских детей до сих пор находятся в российском плену - Зеленская
Украине удалось вернуть 388 детей из плена россии, но более 19 000 все еще остаются заложниками, по словам Елены Зеленской.
В Киеве "оцифровали" более 200 тысяч деревьев
В столице сейчас "оцифрованы" все деревья вдоль улиц десяти районов столицы.
Бывший директор государственного предприятия "Нектар" и директор частного предприятия обвиняются в незаконном приобретении сельскохозяйственной продукции на сумму почти 4,5 миллиона гривен.
Завладели зерном почти на 4,5 млн грн: эксдиректору ГП "Нектар" сообщено о подозрении.
Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200
Вскоре украинские саперы начнут разминирование деоккупированных территорий с помощью швейцарско-немецких комплексов механизированного разминирования GCS-200 (Global Clearance Solutions).
Оккупанты продолжают террор на ВОТ: пытают жителей и проводят рейды в поисках партизан
россияне вызывают террор на временно оккупированных территориях, похищая и пытая гражданских лиц, а также проводя рейды с целью поиска партизан.
Украина работает над подготовкой визита Орбана - вице-премьер
Чиновники Украины и Венгрии готовятся к предстоящему визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ
Российскую управляемую ракету Х-59, выпущенную из истребителя Су-34, уничтожили Силы обороны в Николаевской области.
В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов
Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024, определив количество заданий и время, отведенное на каждый предмет.