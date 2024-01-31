россия намеренно "глушит" GPS в Европе - командующий силами Эстонии

Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем считает, что россия намеренно нарушает работу GPS в Европе, которые используются авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам военного, с прошлого года в Балтийском регионе участились случаи вмешательства в работу спутниковых навигационных систем. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце на территории, простирающейся от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

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Кто-то стоит за этим, и мы думаем, что это россия - заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

Он предположил, что рф таким образом испытывает средства глушения на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО. Херем также добавил, что глушение может также осуществляться с кораблей в Балтийском море.

Россия продемонстрировала свои возможности в области радиоэлектронной борьбы не только в Украине и странах Балтии. Они, безусловно, достаточно сильны в этом - заметил эстонский командующий.

Дополнение

В Bloomberg добавляют, что россия имеет опыт глушения сигналов GPS в Северной Европе и способна развернуть целый ряд средств радиоэлектронной борьбы, в том числе для препятствования деятельности беспилотников и ракет в Украине.

кремль также активизировал деятельность по глушению в москве и санкт-петербурге, чтобы предотвратить потенциальные атаки беспилотников из Украины.

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Отмечается, что на прошлой неделе европейские авиационные чиновники провели встречу для обсуждения проблемы перебоев в работе GPS, поскольку на фоне боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке участились случаи глушения и "спуфинга" - атаки, которая пытается обмануть GPS-приемник. Эти практики могут непреднамеренно влиять на коммерческие самолеты.

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза и Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association) провели в четверг в немецком городе Кельн встречу, на которой представители авиакомпаний, производителей, поставщиков и других участников отрасли встретились, чтобы обсудить пути снижения рисков.

Напомним

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и белоруссией для сдерживания и защиты от военных угроз.