Естонська розвідка: зміна погоди не вплинула на хід війни – росія готує нові зимові удари в Україні

ukenru
Ексклюзив
14:58 • 2364 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 9960 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14094 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 33334 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 33504 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37123 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28904 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30062 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29764 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32889 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 22942 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19349 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26339 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14684 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 10970 перегляди
Публікації
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 2354 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 9942 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 7260 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 33327 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 33497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 8112 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14789 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26445 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19451 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 23038 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення
Мі-8

Естонська розвідка: зміна погоди не вплинула на хід війни – росія готує нові зимові удари в Україні

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг заявив, що зміна погоди не вплинула на хід війни, і Росія готує нові зимові удари по цивільній інфраструктурі України. Фронтова лінія залишається стабільною, але РФ продовжує тиснути на українські позиції, особливо навколо Покровська.

Естонська розвідка: зміна погоди не вплинула на хід війни – росія готує нові зимові удари в Україні

Попри похолодання та осінні дощі, ситуація на фронті в Україні залишається стабільною – зміна погодних умов не вплинула на загальний хід російської агресії, заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг. За його словами, у найближчі тижні Росія продовжить зимову бомбардувальну кампанію, головною ціллю якої буде цивільна інфраструктура. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

На пресконференції Міністерства оборони Естонії Ківіселг підкреслив, що фронтова лінія суттєво не змінилася, хоча російські війська зберігають високий рівень тиску.

Естонія затримала проросійського пропагандиста бесєдіна: у Талліні розповіли, що йому інкримінують05.11.25, 12:39 • 2774 перегляди

рф не зупинила імпульс своєї військової машини, але продовжує дуже агресивно тиснути на українські оборонні позиції 

– заявив Ківіселг. 

Основні бої точаться навколо Покровська, яке стало символічною метою для російських командирів. Попри неодноразові обіцянки захопити населений пункт до середини листопада або 1 грудня, результатів майже немає.

Естонія закликала Китай приєднатися до тиску на росію05.11.25, 16:45 • 2970 переглядiв

Треба визнати, що ситуація на передовій суттєво не змінилася… Покровськ став самоціллю, на військових чиниться великий тиск щодо його захоплення 

– сказав Ківіселг.

Тактика і втрати рф

За оцінками естонської розвідки, російська армія втратила здатність діяти злагоджено.

На тактичному рівні російська війна перейшла від осмисленої діяльності до рутинного виконання наказів, що призвело до колосальної кількості смертей 

– зазначили у розвідці Естонії.

Водночас росія не має достатніх резервів, щоб скористатися навіть локальними успіхами. Після можливого падіння Покровська, вважає Ківіселг, "ми побачимо лише тимчасове загострення боїв".

Бомбардування України

Нездатність до проривів москва компенсує масованими ракетними та дроновими атаками. У жовтні зафіксовано близько 5300 ударів безпілотників і 270 пусків ракет, що на 44% більше, ніж у вересні.

94 зі 128 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною07.11.25, 09:17 • 2176 переглядiв

У вересні ракети застосовувалися близько 185 разів, а протягом жовтня – близько 270 разів, що, за деякими даними, є найбільшою кількістю ракет, використаних протягом одного місяця за весь час активної війни 

– зазначив Ківіселг.

За його словами, росія навмисно використовує погані погодні умови, щоб знизити ефективність української ППО, але навіть у таких умовах Україна збиває близько 80% цілей.

Розвідка Естонії попереджає, що впродовж наступного місяця росія проведе ще три-чотири масовані атаки, спрямовані на енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

Боїв на фронті за добу поменшало на третину, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу07.11.25, 08:16 • 2704 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Дощі в Україні
Електроенергія
Покровськ
Збройні сили Естонії
Китай
Естонія
Україна