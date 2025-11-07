Естонська розвідка: зміна погоди не вплинула на хід війни – росія готує нові зимові удари в Україні

Попри похолодання та осінні дощі, ситуація на фронті в Україні залишається стабільною – зміна погодних умов не вплинула на загальний хід російської агресії, заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг. За його словами, у найближчі тижні Росія продовжить зимову бомбардувальну кампанію, головною ціллю якої буде цивільна інфраструктура. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

На пресконференції Міністерства оборони Естонії Ківіселг підкреслив, що фронтова лінія суттєво не змінилася, хоча російські війська зберігають високий рівень тиску.

рф не зупинила імпульс своєї військової машини, але продовжує дуже агресивно тиснути на українські оборонні позиції – заявив Ківіселг.

Основні бої точаться навколо Покровська, яке стало символічною метою для російських командирів. Попри неодноразові обіцянки захопити населений пункт до середини листопада або 1 грудня, результатів майже немає.

Треба визнати, що ситуація на передовій суттєво не змінилася… Покровськ став самоціллю, на військових чиниться великий тиск щодо його захоплення – сказав Ківіселг.

Тактика і втрати рф

За оцінками естонської розвідки, російська армія втратила здатність діяти злагоджено.

На тактичному рівні російська війна перейшла від осмисленої діяльності до рутинного виконання наказів, що призвело до колосальної кількості смертей – зазначили у розвідці Естонії.

Водночас росія не має достатніх резервів, щоб скористатися навіть локальними успіхами. Після можливого падіння Покровська, вважає Ківіселг, "ми побачимо лише тимчасове загострення боїв".

Бомбардування України

Нездатність до проривів москва компенсує масованими ракетними та дроновими атаками. У жовтні зафіксовано близько 5300 ударів безпілотників і 270 пусків ракет, що на 44% більше, ніж у вересні.

У вересні ракети застосовувалися близько 185 разів, а протягом жовтня – близько 270 разів, що, за деякими даними, є найбільшою кількістю ракет, використаних протягом одного місяця за весь час активної війни – зазначив Ківіселг.

За його словами, росія навмисно використовує погані погодні умови, щоб знизити ефективність української ППО, але навіть у таких умовах Україна збиває близько 80% цілей.

Розвідка Естонії попереджає, що впродовж наступного місяця росія проведе ще три-чотири масовані атаки, спрямовані на енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

