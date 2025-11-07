Эстонская разведка: изменение погоды не повлияло на ход войны – Россия готовит новые зимние удары в Украине
Киев • УНН
Руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что изменение погоды не повлияло на ход войны, и Россия готовит новые зимние удары по гражданской инфраструктуре Украины. Фронтовая линия остается стабильной, но РФ продолжает давить на украинские позиции, особенно вокруг Покровска.
Несмотря на похолодание и осенние дожди, ситуация на фронте в Украине остается стабильной – изменение погодных условий не повлияло на общий ход российской агрессии, заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. По его словам, в ближайшие недели Россия продолжит зимнюю бомбардировочную кампанию, главной целью которой будет гражданская инфраструктура. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
На пресс-конференции Министерства обороны Эстонии Кивисельг подчеркнул, что фронтовая линия существенно не изменилась, хотя российские войска сохраняют высокий уровень давления.
рф не остановила импульс своей военной машины, но продолжает очень агрессивно давить на украинские оборонительные позиции
Основные бои идут вокруг Покровска, который стал символической целью для российских командиров. Несмотря на неоднократные обещания захватить населенный пункт до середины ноября или 1 декабря, результатов почти нет.
Надо признать, что ситуация на передовой существенно не изменилась… Покровск стал самоцелью, на военных оказывается большое давление по его захвату
Тактика и потери рф
По оценкам эстонской разведки, российская армия потеряла способность действовать слаженно.
На тактическом уровне российская война перешла от осмысленной деятельности к рутинному выполнению приказов, что привело к колоссальному количеству смертей
В то же время Россия не имеет достаточных резервов, чтобы воспользоваться даже локальными успехами. После возможного падения Покровска, считает Кивисельг, "мы увидим лишь временное обострение боев".
Бомбардировки Украины
Неспособность к прорывам Москва компенсирует массированными ракетными и дроновыми атаками. В октябре зафиксировано около 5300 ударов беспилотников и 270 пусков ракет, что на 44% больше, чем в сентябре.
В сентябре ракеты применялись около 185 раз, а в течение октября – около 270 раз, что, по некоторым данным, является наибольшим количеством ракет, использованных в течение одного месяца за все время активной войны
По его словам, Россия намеренно использует плохие погодные условия, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, но даже в таких условиях Украина сбивает около 80% целей.
Разведка Эстонии предупреждает, что в течение следующего месяца Россия проведет еще три-четыре массированные атаки, направленные на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.
