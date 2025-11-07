ukenru
Эстонская разведка: изменение погоды не повлияло на ход войны – Россия готовит новые зимние удары в Украине

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что изменение погоды не повлияло на ход войны, и Россия готовит новые зимние удары по гражданской инфраструктуре Украины. Фронтовая линия остается стабильной, но РФ продолжает давить на украинские позиции, особенно вокруг Покровска.

Эстонская разведка: изменение погоды не повлияло на ход войны – Россия готовит новые зимние удары в Украине

Несмотря на похолодание и осенние дожди, ситуация на фронте в Украине остается стабильной – изменение погодных условий не повлияло на общий ход российской агрессии, заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. По его словам, в ближайшие недели Россия продолжит зимнюю бомбардировочную кампанию, главной целью которой будет гражданская инфраструктура. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

На пресс-конференции Министерства обороны Эстонии Кивисельг подчеркнул, что фронтовая линия существенно не изменилась, хотя российские войска сохраняют высокий уровень давления.

Эстония задержала пророссийского пропагандиста беседина: в Таллинне рассказали, что ему инкриминируют05.11.25, 12:39 • 2774 просмотра

рф не остановила импульс своей военной машины, но продолжает очень агрессивно давить на украинские оборонительные позиции 

– заявил Кивисельг. 

Основные бои идут вокруг Покровска, который стал символической целью для российских командиров. Несмотря на неоднократные обещания захватить населенный пункт до середины ноября или 1 декабря, результатов почти нет.

Эстония призвала Китай присоединиться к давлению на россию05.11.25, 16:45 • 2970 просмотров

Надо признать, что ситуация на передовой существенно не изменилась… Покровск стал самоцелью, на военных оказывается большое давление по его захвату 

– сказал Кивисельг.

Тактика и потери рф

По оценкам эстонской разведки, российская армия потеряла способность действовать слаженно.

На тактическом уровне российская война перешла от осмысленной деятельности к рутинному выполнению приказов, что привело к колоссальному количеству смертей 

– отметили в разведке Эстонии.

В то же время Россия не имеет достаточных резервов, чтобы воспользоваться даже локальными успехами. После возможного падения Покровска, считает Кивисельг, "мы увидим лишь временное обострение боев".

Бомбардировки Украины

Неспособность к прорывам Москва компенсирует массированными ракетными и дроновыми атаками. В октябре зафиксировано около 5300 ударов беспилотников и 270 пусков ракет, что на 44% больше, чем в сентябре.

94 из 128 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной07.11.25, 09:17 • 2162 просмотра

В сентябре ракеты применялись около 185 раз, а в течение октября – около 270 раз, что, по некоторым данным, является наибольшим количеством ракет, использованных в течение одного месяца за все время активной войны 

– отметил Кивисельг.

По его словам, Россия намеренно использует плохие погодные условия, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, но даже в таких условиях Украина сбивает около 80% целей.

Разведка Эстонии предупреждает, что в течение следующего месяца Россия проведет еще три-четыре массированные атаки, направленные на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба07.11.25, 08:16 • 2694 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
