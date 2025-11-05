ukenru
Эстония призвала Китай присоединиться к давлению на россию

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Пекин призвал Китай прекратить экономическую поддержку россии и присоединиться к международным усилиям по установлению мира в Украине. Он также поднял вопрос о поставках Китаем товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях россии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Пекин призвал Китай прекратить экономическую поддержку россии и присоединиться к международным усилиям по установлению мира в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Во время двухдневного визита в Пекин Цахкна встретился со своим китайским коллегой Ван И и другими должностными лицами. Главными темами переговоров стали война россии против Украины и торговые отношения.

Китай заявляет, что не является частью этого военного конфликта, но я четко заявил, что Китай имеет огромное влияние на россию, с каждой неделей все больше и больше, поскольку российская экономика слаба

- сказал Цахкна агентству Reuters.

Он также отметил, что давление Китая на москву могло бы стать важным шагом к прекращению войны.

По словам Цахкны, во время встречи он поднял вопрос о поставках Китаем товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях россии. Пекин отвергает эти обвинения и заявляет, что строго контролирует экспорт таких товаров.

Стороны также обсудили возможное соглашение о свободной торговле между ЕС и Китаем. Цахкна подчеркнул, что поддержка россии со стороны Пекина может замедлить завершение переговоров.

Отдельно министр обратил внимание на важность контроля Китая за экспортом редкоземельных элементов. Пекин обеспечивает более 90% мировых поставок этих материалов, необходимых для производства электромобилей, полупроводников и ракет.

Я считаю, что нам следует провести эти переговоры, и это также ответственность Китая не злоупотреблять этим рычагом влияния

- отметил Цахкна.

Эстония, которая рассматривает россию как главную угрозу своей безопасности, продолжает призывать международных партнеров к единству в противодействии российской агрессии. Цахкна подчеркнул, что последние нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны россии являются "хорошо спланированными испытаниями единства Альянса".

Напомним

Спецслужбы Эстонии задержали пророссийского пропагандиста олега беседина. Его подозревают в деятельности против Эстонской Республики и нарушении международных санкций.

Алла Киосак

