Эстония призвала Китай присоединиться к давлению на россию
Киев • УНН
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Пекин призвал Китай прекратить экономическую поддержку россии и присоединиться к международным усилиям по установлению мира в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Во время двухдневного визита в Пекин Цахкна встретился со своим китайским коллегой Ван И и другими должностными лицами. Главными темами переговоров стали война россии против Украины и торговые отношения.
Китай заявляет, что не является частью этого военного конфликта, но я четко заявил, что Китай имеет огромное влияние на россию, с каждой неделей все больше и больше, поскольку российская экономика слаба
Он также отметил, что давление Китая на москву могло бы стать важным шагом к прекращению войны.
По словам Цахкны, во время встречи он поднял вопрос о поставках Китаем товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях россии. Пекин отвергает эти обвинения и заявляет, что строго контролирует экспорт таких товаров.
Стороны также обсудили возможное соглашение о свободной торговле между ЕС и Китаем. Цахкна подчеркнул, что поддержка россии со стороны Пекина может замедлить завершение переговоров.
Отдельно министр обратил внимание на важность контроля Китая за экспортом редкоземельных элементов. Пекин обеспечивает более 90% мировых поставок этих материалов, необходимых для производства электромобилей, полупроводников и ракет.
Я считаю, что нам следует провести эти переговоры, и это также ответственность Китая не злоупотреблять этим рычагом влияния
Эстония, которая рассматривает россию как главную угрозу своей безопасности, продолжает призывать международных партнеров к единству в противодействии российской агрессии. Цахкна подчеркнул, что последние нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны россии являются "хорошо спланированными испытаниями единства Альянса".
Спецслужбы Эстонии задержали пророссийского пропагандиста олега беседина. Его подозревают в деятельности против Эстонской Республики и нарушении международных санкций.