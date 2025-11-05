Эстония призвала Китай присоединиться к давлению на россию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Пекин призвал Китай прекратить экономическую поддержку россии и присоединиться к международным усилиям по установлению мира в Украине. Он также поднял вопрос о поставках Китаем товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях россии.