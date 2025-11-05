Естонія закликала Китай приєднатися до тиску на росію

ukenru
Ексклюзив
15:03 • 3702 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15724 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16763 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18655 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25588 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21901 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20962 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18146 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36224 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32761 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24760 перегляди
Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"Photo5 листопада, 09:17 • 7940 перегляди
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters10:59 • 11313 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 25759 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 21243 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 3704 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 15728 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Угорщина
Китай
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 706 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 3820 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24800 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 34301 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 47712 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The Guardian

Естонія закликала Китай приєднатися до тиску на росію

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час візиту до Пекіна закликав Китай припинити економічну підтримку росії та долучитися до міжнародних зусиль зі встановлення миру в Україні. Він також порушив питання про постачання Китаєм товарів подвійного використання, які можуть бути використані у військових цілях росії.

Естонія закликала Китай приєднатися до тиску на росію

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час візиту до Пекіна закликав Китай припинити економічну підтримку росії та долучитися до міжнародних зусиль зі встановлення миру в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Під час дводенного візиту до Пекіна, Цахкна зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І та іншими посадовцями. Головними темами переговорів стали війна росії проти України та торгівельні відносини.

Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту, але я чітко заявив, що Китай має величезний вплив на росію, з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка

- сказав Цахкна агентству Reuters.

Він також зазначив, що тиск Китаю на москву міг би стати важливим кроком до припинення війни.

За словами Цахкни, під час зустрічі він порушив питання про постачання Китаєм товарів подвійного використання, які можуть бути використані у військових цілях росії. Пекін відкидає ці звинувачення та заявляє, що суворо контролює експорт таких товарів.

Сторони також обговорили можливу угоду про вільну торгівлю між ЄС та Китаєм. Цахкна наголосив, що підтримка росії з боку Пекіна може уповільнити завершення переговорів.

Окремо міністр звернув увагу на важливість контролю Китаю за експортом рідкоземельних елементів. Пекін забезпечує понад 90% світових поставок цих матеріалів, необхідних для виробництва електромобілів, напівпровідників та ракет.

Я вважаю, що нам слід провести ці переговори, і це також відповідальність Китаю не зловживати цим важелем впливу

- зазначив Цахкна.

Естонія, яка розглядає росію як головну загрозу своїй безпеці, продовжує закликати міжнародних партнерів до єдності у протидії російській агресії. Цахкна підкреслив, що останні порушення повітряного простору країн НАТО з боку росії є "добре спланованими випробуваннями єдності Альянсу".

Нагадаємо

Спецслужби Естонії затримали проросійського пропагандиста олега бесєдіна. Його підозрюють у діяльності проти Естонської Республіки та порушенні міжнародних санкцій.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
