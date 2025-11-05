Естонія закликала Китай приєднатися до тиску на росію

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час візиту до Пекіна закликав Китай припинити економічну підтримку росії та долучитися до міжнародних зусиль зі встановлення миру в Україні. Він також порушив питання про постачання Китаєм товарів подвійного використання, які можуть бути використані у військових цілях росії.