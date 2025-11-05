Естонія закликала Китай приєднатися до тиску на росію
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час візиту до Пекіна закликав Китай припинити економічну підтримку росії та долучитися до міжнародних зусиль зі встановлення миру в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Під час дводенного візиту до Пекіна, Цахкна зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І та іншими посадовцями. Головними темами переговорів стали війна росії проти України та торгівельні відносини.
Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту, але я чітко заявив, що Китай має величезний вплив на росію, з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка
Він також зазначив, що тиск Китаю на москву міг би стати важливим кроком до припинення війни.
За словами Цахкни, під час зустрічі він порушив питання про постачання Китаєм товарів подвійного використання, які можуть бути використані у військових цілях росії. Пекін відкидає ці звинувачення та заявляє, що суворо контролює експорт таких товарів.
Сторони також обговорили можливу угоду про вільну торгівлю між ЄС та Китаєм. Цахкна наголосив, що підтримка росії з боку Пекіна може уповільнити завершення переговорів.
Окремо міністр звернув увагу на важливість контролю Китаю за експортом рідкоземельних елементів. Пекін забезпечує понад 90% світових поставок цих матеріалів, необхідних для виробництва електромобілів, напівпровідників та ракет.
Я вважаю, що нам слід провести ці переговори, і це також відповідальність Китаю не зловживати цим важелем впливу
Естонія, яка розглядає росію як головну загрозу своїй безпеці, продовжує закликати міжнародних партнерів до єдності у протидії російській агресії. Цахкна підкреслив, що останні порушення повітряного простору країн НАТО з боку росії є "добре спланованими випробуваннями єдності Альянсу".
Нагадаємо
Спецслужби Естонії затримали проросійського пропагандиста олега бесєдіна. Його підозрюють у діяльності проти Естонської Республіки та порушенні міжнародних санкцій.