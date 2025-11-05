ukenru
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 51414 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 13:39 • 50001 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 07:25 • 68715 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 67345 перегляди
Естонія затримала проросійського пропагандиста бесєдіна: у Талліні розповіли, що йому інкримінують

Київ • УНН

Спецслужби Естонії затримали проросійського пропагандиста олега бесєдіна. Його підозрюють у діяльності проти Естонської Республіки та порушенні міжнародних санкцій.

Естонія затримала проросійського пропагандиста бесєдіна: у Талліні розповіли, що йому інкримінують

Спецслужби Естонії затримали проросійського пропагандиста олега бесєдіна. Його підозрюють у ненасильницькій діяльності, спрямованій проти Естонської Республіки, і в порушенні міжнародних санкцій, повідомляє УНН з посиланням на Postimeees.

Деталі

За даними Департаменту поліції безпеки Естонії, бесєдін щонайменше з 2022 року співпрацював з особами, які діють в інтересах російських спецслужб, а також брав участь у російському інформаційному впливі в Естонії.

Діяльність бесєдіна мала на меті створення можливостей для втручання росії у внутрішні справи Естонії. Також бесєдін підозрюється у неодноразовому поширенні контенту російських медіаканалів, які підпадають під санкції не лише Естонії, а й Європейського Союзу.

бесєдіну оголосили про підозру у ненасильницькій діяльності іноземця, спрямованої проти Естонської Республіки, за частиною 1 статті 233 Пенітенціарного кодексу Естонії, а також через порушення міжнародної санкції за частиною 1 статті 93-1 Пенітенціарного кодексу Естонії. Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.

Нагадаємо

Нещодавно на річці Нарва, що протікає на російсько-естонському кордоні, було помічено російський прикордонний катер під прапором ПВК "вагнера". МЗС Естонії вимагає від москви пояснень.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Санкції
Довічне позбавлення волі
Європейський Союз
Естонія