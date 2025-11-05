Естонія затримала проросійського пропагандиста бесєдіна: у Талліні розповіли, що йому інкримінують

Спецслужби Естонії затримали проросійського пропагандиста олега бесєдіна. Його підозрюють у ненасильницькій діяльності, спрямованій проти Естонської Республіки, і в порушенні міжнародних санкцій, повідомляє УНН з посиланням на Postimeees.

Деталі

За даними Департаменту поліції безпеки Естонії, бесєдін щонайменше з 2022 року співпрацював з особами, які діють в інтересах російських спецслужб, а також брав участь у російському інформаційному впливі в Естонії.

Діяльність бесєдіна мала на меті створення можливостей для втручання росії у внутрішні справи Естонії. Також бесєдін підозрюється у неодноразовому поширенні контенту російських медіаканалів, які підпадають під санкції не лише Естонії, а й Європейського Союзу.

бесєдіну оголосили про підозру у ненасильницькій діяльності іноземця, спрямованої проти Естонської Республіки, за частиною 1 статті 233 Пенітенціарного кодексу Естонії, а також через порушення міжнародної санкції за частиною 1 статті 93-1 Пенітенціарного кодексу Естонії. Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.

Нагадаємо

Нещодавно на річці Нарва, що протікає на російсько-естонському кордоні, було помічено російський прикордонний катер під прапором ПВК "вагнера". МЗС Естонії вимагає від москви пояснень.