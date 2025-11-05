ukenru
Эксклюзив
08:57 • 7198 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 11575 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 11571 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 29070 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 30085 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 53307 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40959 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38736 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35867 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 55233 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эстония задержала пророссийского пропагандиста беседина: в Таллинне рассказали, что ему инкриминируют

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Спецслужбы Эстонии задержали пророссийского пропагандиста олега беседина. Его подозревают в деятельности против Эстонской Республики и нарушении международных санкций.

Эстония задержала пророссийского пропагандиста беседина: в Таллинне рассказали, что ему инкриминируют

Спецслужбы Эстонии задержали пророссийского пропагандиста олега беседина. Его подозревают в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и в нарушении международных санкций, сообщает УНН со ссылкой на Postimeees.

Детали

По данным Департамента полиции безопасности Эстонии, Беседин как минимум с 2022 года сотрудничал с лицами, действующими в интересах российских спецслужб, а также участвовал в российском информационном влиянии в Эстонии.

Деятельность беседина имела целью создание возможностей для вмешательства россии во внутренние дела Эстонии. Также беседин подозревается в неоднократном распространении контента российских медиаканалов, подпадающих под санкции не только Эстонии, но и Европейского Союза.

беседину объявили о подозрении в ненасильственной деятельности иностранца, направленной против Эстонской Республики, по части 1 статьи 233 Пенитенциарного кодекса Эстонии, а также из-за нарушения международной санкции по части 1 статьи 93-1 Пенитенциарного кодекса Эстонии. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Напомним

Недавно на реке Нарва, протекающей на российско-эстонской границе, был замечен российский пограничный катер под флагом ЧВК "Вагнера". МИД Эстонии требует от москвы объяснений.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Санкции
Пожизненное лишение свободы
Европейский Союз
Эстония