Эстония задержала пророссийского пропагандиста беседина: в Таллинне рассказали, что ему инкриминируют

Спецслужбы Эстонии задержали пророссийского пропагандиста олега беседина. Его подозревают в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и в нарушении международных санкций, сообщает УНН со ссылкой на Postimeees.

Детали

По данным Департамента полиции безопасности Эстонии, Беседин как минимум с 2022 года сотрудничал с лицами, действующими в интересах российских спецслужб, а также участвовал в российском информационном влиянии в Эстонии.

Деятельность беседина имела целью создание возможностей для вмешательства россии во внутренние дела Эстонии. Также беседин подозревается в неоднократном распространении контента российских медиаканалов, подпадающих под санкции не только Эстонии, но и Европейского Союза.

беседину объявили о подозрении в ненасильственной деятельности иностранца, направленной против Эстонской Республики, по части 1 статьи 233 Пенитенциарного кодекса Эстонии, а также из-за нарушения международной санкции по части 1 статьи 93-1 Пенитенциарного кодекса Эстонии. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Напомним

Недавно на реке Нарва, протекающей на российско-эстонской границе, был замечен российский пограничный катер под флагом ЧВК "Вагнера". МИД Эстонии требует от москвы объяснений.