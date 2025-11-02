Катер з прапором "вагнера" помічений на річці Нарва, Естонія вимагає пояснень від рф
Київ • УНН
На річці Нарва, що розділяє Естонію та росію, помітили російський прикордонний катер під прапором ПВК "вагнера". МЗС Естонії вимагає роз'яснень від росії щодо цього інциденту, який викликає серйозне занепокоєння.
Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що на річці Нарва, яка розділяє Естонію та росію, помітили російський прикордонний катер під прапором приватної військової компанії "вагнера". Про інцидент відомство заявило у неділю, 2 листопада, у соцмережі X, оприлюднивши фото та відео судна, пише УНН.
Деталі
Чи знову "вагнер" марширує на москву, чи цього разу вони починають із санкт-петербурга? Важко сказати. З нашої точки зору, здається, що вони анексували російську прикордонну службу. Хто знає…
У відомстві наголосили, що ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже використання символіки "вагнера" офіційними російськими структурами може свідчити про втрату контролю або навмисну провокацію.
Естонське МЗС уже направило офіційний запит до Міністерства закордонних справ росії з вимогою надати роз’яснення щодо появи судна під прапором найманців на прикордонній річці.
