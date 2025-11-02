Катер з прапором "вагнера" помічений на річці Нарва, Естонія вимагає пояснень від рф

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що на річці Нарва, яка розділяє Естонію та росію, помітили російський прикордонний катер під прапором приватної військової компанії "вагнера". Про інцидент відомство заявило у неділю, 2 листопада, у соцмережі X, оприлюднивши фото та відео судна, пише УНН.

Чи знову "вагнер" марширує на москву, чи цього разу вони починають із санкт-петербурга? Важко сказати. З нашої точки зору, здається, що вони анексували російську прикордонну службу. Хто знає…