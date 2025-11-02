Катер с флагом "Вагнера" замечен на реке Нарва, Эстония требует объяснений от РФ
Киев • УНН
На реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию, замечен российский пограничный катер под флагом ЧВК "Вагнера". МИД Эстонии требует разъяснений от России по поводу этого инцидента, который вызывает серьезную обеспокоенность.
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что на реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию, заметили российский пограничный катер под флагом частной военной компании "Вагнера". Об инциденте ведомство заявило в воскресенье, 2 ноября, в соцсети X, обнародовав фото и видео судна, пишет УНН.
Подробности
Снова ли "Вагнер" марширует на Москву, или на этот раз они начинают из Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает…
В ведомстве подчеркнули, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь использование символики "Вагнера" официальными российскими структурами может свидетельствовать о потере контроля или преднамеренной провокации.
Эстонский МИД уже направил официальный запрос в Министерство иностранных дел России с требованием предоставить разъяснения относительно появления судна под флагом наемников на пограничной реке.
