14:42
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
13:45
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
Катер с флагом "Вагнера" замечен на реке Нарва, Эстония требует объяснений от РФ

Киев • УНН

 • 174 просмотра

На реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию, замечен российский пограничный катер под флагом ЧВК "Вагнера". МИД Эстонии требует разъяснений от России по поводу этого инцидента, который вызывает серьезную обеспокоенность.

Катер с флагом "Вагнера" замечен на реке Нарва, Эстония требует объяснений от РФ

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что на реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию, заметили российский пограничный катер под флагом частной военной компании "Вагнера". Об инциденте ведомство заявило в воскресенье, 2 ноября, в соцсети X, обнародовав фото и видео судна, пишет УНН.

Подробности

Снова ли "Вагнер" марширует на Москву, или на этот раз они начинают из Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает… 

– говорится в сообщении МИД Эстонии.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь использование символики "Вагнера" официальными российскими структурами может свидетельствовать о потере контроля или преднамеренной провокации.

Эстонский МИД уже направил официальный запрос в Министерство иностранных дел России с требованием предоставить разъяснения относительно появления судна под флагом наемников на пограничной реке.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
НАТО
Бельгия
Эстония