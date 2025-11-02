Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что на реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию, заметили российский пограничный катер под флагом частной военной компании "Вагнера". Об инциденте ведомство заявило в воскресенье, 2 ноября, в соцсети X, обнародовав фото и видео судна, пишет УНН.

Снова ли "Вагнер" марширует на Москву, или на этот раз они начинают из Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает…