94 из 128 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью 7 ноября россия атаковала Украину 128 ударными БПЛА типа Shahed, «Герань» и другими. Силы обороны сбили или подавили 94 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
россия ночью запустила по Украине 128 дронов, 94 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 ноября (с 20:00 6 ноября) враг атаковал 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крым, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 11 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
