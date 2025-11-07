94 зі 128 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною

ukenru
Ексклюзив
07:19 • 2306 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 9078 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 17902 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 21227 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 26922 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 57619 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 56128 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37565 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33842 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 61762 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії6 листопада, 21:46 • 11519 перегляди
армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepStatePhoto6 листопада, 23:36 • 4572 перегляди
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 3696 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці03:02 • 10997 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto03:28 • 10213 перегляди
Публікації
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 2306 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 57619 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 32827 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 39127 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 40821 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Гутерреш
Олег Кіпер
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Греція
Реклама
УНН Lite
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 982 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 31807 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 32682 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 34708 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 50381 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Financial Times

94 зі 128 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Вночі 7 листопада росія атакувала Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Сили оборони збили або придушили 94 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

94 зі 128 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 128 дронів, 94 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 листопада (з 20:00 6 листопада) ворог атакував 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

рф вчергове атакувала енергетику - на Одещині: показали наслідки07.11.25, 08:39 • 1012 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна