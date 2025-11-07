94 зі 128 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 128 дронів, 94 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 листопада (з 20:00 6 листопада) ворог атакував 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях