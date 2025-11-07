94 зі 128 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
Вночі 7 листопада росія атакувала Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Сили оборони збили або придушили 94 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі запустила по Україні 128 дронів, 94 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 листопада (з 20:00 6 листопада) ворог атакував 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Крим, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
