рф вчергове атакувала енергетику - на Одещині: показали наслідки

Ексклюзив
07:19 • 2272 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 9032 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 17885 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 21212 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 26911 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 57607 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 56125 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37565 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33842 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 61761 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії6 листопада, 21:46 • 11519 перегляди
армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepStatePhoto6 листопада, 23:36 • 4572 перегляди
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 3696 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці03:02 • 10997 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto03:28 • 10213 перегляди
Публікації
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 2272 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 57607 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 32819 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 39121 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 40814 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Гутерреш
Олег Кіпер
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Греція
УНН Lite
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 978 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 31805 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 32679 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 34705 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 50378 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Financial Times

рф вчергове атакувала енергетику - на Одещині: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

В Одеській області внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Також зафіксовані влучання у складські приміщення та адміністративну будівлю, без постраждалих.

рф вчергове атакувала енергетику - на Одещині: показали наслідки

рф уночі вчергове атакувала енергетику в Одеській області, також пошкоджено склади і адмінбудівля, повідомили у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

- написав Кіпер у Telegram.

З його слів, регіон зазнав чергового удару ворожих безпілотників у ніч на 7 листопада. "Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики", - зазначив голова ОВА.

"Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками", - повідомив він.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - наголосив Кіпер.

росія атакувала енергетику у двох областях, графіки відключень до 22 години - Міненерго06.11.25, 10:18 • 4458 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій