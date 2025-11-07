рф вчергове атакувала енергетику - на Одещині: показали наслідки
Київ • УНН
В Одеській області внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Також зафіксовані влучання у складські приміщення та адміністративну будівлю, без постраждалих.
рф уночі вчергове атакувала енергетику в Одеській області, також пошкоджено склади і адмінбудівля, повідомили у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
З його слів, регіон зазнав чергового удару ворожих безпілотників у ніч на 7 листопада. "Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики", - зазначив голова ОВА.
"Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками", - повідомив він.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - наголосив Кіпер.
росія атакувала енергетику у двох областях, графіки відключень до 22 години - Міненерго06.11.25, 10:18 • 4458 переглядiв