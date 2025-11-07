рф в очередной раз атаковала энергетику - в Одесской области: показали последствия
Киев • УНН
В Одесской области в результате ночной атаки вражеских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура. Также зафиксированы попадания в складские помещения и административное здание, без пострадавших.
рф ночью в очередной раз атаковала энергетику в Одесской области, также повреждены склады и админздание, сообщили в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области
По его словам, регион подвергся очередному удару вражеских беспилотников в ночь на 7 ноября. "Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, в то же время зафиксировано попадание по объектам энергетики", - отметил глава ОВА.
"В результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями", - сообщил он.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - подчеркнул Кипер.
