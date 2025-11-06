россия атаковала энергетику в двух областях, графики отключений до 22 часов - Минэнерго
Киев • УНН
россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Графики отключений электроэнергии действуют по всей Украине с 08:00 до 22:00.
россия в очередной раз атаковала энергетику - в двух областях Украины, графики отключений электроэнергии сегодня до 22 часов по всей территории страны, сейчас графики действуют в большинстве областей, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей
Как отмечается, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Сегодня с 08:00 до 22:00 по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. По состоянию на сейчас графики почасовых отключений действуют в большинстве областей
Актуальные графики, как указано, размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.
