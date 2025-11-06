ukenru
Графики отключений электроэнергии
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются

Киев • УНН

 • 1696 просмотра

В результате ночной атаки на железнодорожную инфраструктуру Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей поезда восточного направления движутся измененными маршрутами с задержками до 5 часов. Пострадавших нет, но повреждения повлияли на движение поездов, включая рейсы в Гусаровку и международные маршруты.

россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются

Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и движутся с задержками, сообщили вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в АО "Укрзализныця" в четверг, пишет УНН.

Сегодня ночью россия снова атаковала железнодорожную инфраструктуру прифронтовых громад

- сообщил Кулеба в Telegram.

В Укрзализныце также отметили, что "сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, к счастью, пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура".

"Под ударом Харьковщина, где враг пытается тормозить сообщение с Востоком страны, там поезда переведены на альтернативные маршруты, они продолжают движение. В Черниговской области были удары по направлениям, важным для поддержания связи с украинским Севером. На Днепропетровщине враг бил по энергетической инфраструктуре железной дороги и по одной из станций. Уже сейчас там резервные тепловозы поддерживают движение", - отметил вице-премьер.

Ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно - с задержками. Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов. Также поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа

- указал Кулеба.

В Укрзализныце уточнили, что в частности речь идет о следующих рейсах:

  • №102 Херсон – Гусаровка;
    • №104 Львов – Гусаровка;
      • №712 Киев – Гусаровка;
        • №92 Одесса – Гусаровка.

          Также, по данным УЗ, задержки до 5 часов таких поездов:

          • № 31/32 Запорожье - Перемышль;
            • № 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляют прицепные вагоны Павлоград - Киев;
              • № 37/38 Запорожье - Киев.

                Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также из Черниговщины в Киев.

                С ночи, по словам вице-премьера, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

                108 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной06.11.25, 09:08 • 792 просмотра

                Юлия Шрамко

                ОбществоВойна в Украине
                Энергетика
                Военное положение
                Война в Украине
                Отключение света
                Электроэнергия
                Донецкая область
                Сумская область
                Харьковская область
                Днепропетровская область
                Запорожская область
                Черниговская область
                Украина
                Павлоград
                Львов
                Одесса
                Херсон
                Киев