россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
Киев • УНН
В результате ночной атаки на железнодорожную инфраструктуру Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей поезда восточного направления движутся измененными маршрутами с задержками до 5 часов. Пострадавших нет, но повреждения повлияли на движение поездов, включая рейсы в Гусаровку и международные маршруты.
Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и движутся с задержками, сообщили вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в АО "Укрзализныця" в четверг, пишет УНН.
Сегодня ночью россия снова атаковала железнодорожную инфраструктуру прифронтовых громад
В Укрзализныце также отметили, что "сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, к счастью, пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура".
"Под ударом Харьковщина, где враг пытается тормозить сообщение с Востоком страны, там поезда переведены на альтернативные маршруты, они продолжают движение. В Черниговской области были удары по направлениям, важным для поддержания связи с украинским Севером. На Днепропетровщине враг бил по энергетической инфраструктуре железной дороги и по одной из станций. Уже сейчас там резервные тепловозы поддерживают движение", - отметил вице-премьер.
Ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно - с задержками. Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов. Также поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа
В Укрзализныце уточнили, что в частности речь идет о следующих рейсах:
- №102 Херсон – Гусаровка;
- №104 Львов – Гусаровка;
- №712 Киев – Гусаровка;
- №92 Одесса – Гусаровка.
Также, по данным УЗ, задержки до 5 часов таких поездов:
- № 31/32 Запорожье - Перемышль;
- № 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляют прицепные вагоны Павлоград - Киев;
- № 37/38 Запорожье - Киев.
Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также из Черниговщины в Киев.
С ночи, по словам вице-премьера, продолжается ликвидация последствий обстрелов.
