россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются

Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и движутся с задержками, сообщили вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в АО "Укрзализныця" в четверг, пишет УНН.

Сегодня ночью россия снова атаковала железнодорожную инфраструктуру прифронтовых громад - сообщил Кулеба в Telegram.

В Укрзализныце также отметили, что "сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, к счастью, пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура".

"Под ударом Харьковщина, где враг пытается тормозить сообщение с Востоком страны, там поезда переведены на альтернативные маршруты, они продолжают движение. В Черниговской области были удары по направлениям, важным для поддержания связи с украинским Севером. На Днепропетровщине враг бил по энергетической инфраструктуре железной дороги и по одной из станций. Уже сейчас там резервные тепловозы поддерживают движение", - отметил вице-премьер.

Ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно - с задержками. Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов. Также поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа - указал Кулеба.

В Укрзализныце уточнили, что в частности речь идет о следующих рейсах:

№102 Херсон – Гусаровка;

№104 Львов – Гусаровка;

№712 Киев – Гусаровка;

№92 Одесса – Гусаровка.

Также, по данным УЗ, задержки до 5 часов таких поездов:

№ 31/32 Запорожье - Перемышль;

№ 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляют прицепные вагоны Павлоград - Киев;

№ 37/38 Запорожье - Киев.

Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также из Черниговщины в Киев.

С ночи, по словам вице-премьера, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

