108 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 6 ноября россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 135 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 108 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
россия ночью выпустила по Украине 135 беспилотников, 108 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 ноября (с 19:00 5 ноября) враг атаковал 135-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях
