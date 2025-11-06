108 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 218 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 1672 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 21260 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 36845 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 29653 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 28177 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 39172 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 41234 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23693 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23527 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство упростило получение кредитов на солнечные и ветряные электростанции для домохозяйств - Минэнерго5 ноября, 22:19 • 8194 просмотра
Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию5 ноября, 22:43 • 8128 просмотра
Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья5 ноября, 22:57 • 9472 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 14594 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ02:50 • 5722 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
08:00 • 204 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 39165 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 41230 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 42018 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 54909 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Меган Маркл
Принц Гарри, герцог Сассекский
Сирил Рамафоса
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Европа
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 1586 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 17079 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 19197 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 36255 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 40696 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Шахед-136

108 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 792 просмотра

В ночь на 6 ноября россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 135 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 108 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

108 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 135 беспилотников, 108 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 ноября (с 19:00 5 ноября) враг атаковал 135-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Россия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровщину: пострадали 8 человек06.11.25, 07:54 • 1630 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина