108 зі 135 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

Ексклюзив
08:00 • 3414 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 5578 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 22134 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 37696 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 30347 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 28456 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 39877 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 41735 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23730 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23582 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину5 листопада, 22:43 • 9566 перегляди
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я5 листопада, 22:57 • 10493 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”6 листопада, 01:33 • 15474 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ02:50 • 7216 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років03:32 • 3888 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 42522 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 55643 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меган Маркл
Гаррі, герцог Сассекський
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Харківська область
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 2160 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 17321 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 19435 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 36465 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 40893 перегляди
Шахед-136

108 зі 135 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

В ніч на 6 листопада росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 135 ударних БпЛА. Сили ППО збили або придушили 108 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

108 зі 135 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 135 безпілотників, 108 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 листопада (з 19:00 5 листопада) ворог атакував 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

росія масовано атакувала безпілотниками Дніпропетровщину: постраждали 8 людей06.11.25, 07:54 • 1822 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна