108 зі 135 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
В ніч на 6 листопада росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 135 ударних БпЛА. Сили ППО збили або придушили 108 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі випустила по Україні 135 безпілотників, 108 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 листопада (з 19:00 5 листопада) ворог атакував 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях
