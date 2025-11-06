росія масовано атакувала безпілотниками Дніпропетровщину: постраждали 8 людей

ukenru
5 листопада, 21:56 • 18463 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 32242 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 23762 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 27351 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 26169 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 36214 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 39062 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23301 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23319 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 37376 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт5 листопада, 21:15 • 7718 перегляди
Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго5 листопада, 22:19 • 4950 перегляди
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину5 листопада, 22:43 • 4720 перегляди
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я5 листопада, 22:57 • 6088 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”01:33 • 12820 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 36211 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 39059 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 40518 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 52692 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 37372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Олег Синєгубов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 16223 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 18279 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 35457 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 39923 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 53214 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
P-8 Poseidon
Опалення

росія масовано атакувала безпілотниками Дніпропетровщину: постраждали 8 людей

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

В ніч на 6 листопада армія рф атакувала Дніпропетровську область дронами, внаслідок чого постраждали 8 людей у Кам'янському. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспортне підприємство; також удари були по Петропавлівській громаді та Нікопольщині.

росія масовано атакувала безпілотниками Дніпропетровщину: постраждали 8 людей

У ніч проти 6 листопада армія рф масовано атакувала дронами Кам’янське, Дніпропетровської області. Постраждали 8 людей. У місті сталися пожежі, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспортне підприємство. Також удари завдано по Петропавлівській громаді й Нікопольщині, де пошкоджено будівлі та лінії електропередач. Про це інформує т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко, передає УНН.

Ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Постраждали 8 людей

- написав Гайваненко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.

Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

БпЛА агресор вдарив й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства

- йдеться у дописі чиновника.

Владислав Гайваненко повідомив, що росіяни також продовжували цілити FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині.

"Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач", - уточнив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

Офіс генпрокурора передав Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування подій в Україні матеріали щодо 190 тисяч російських воєнних злочинів. Зафіксовано понад 5,1 тисячі атак дронами проти цивільних за 9 місяців, що вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік.

путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф05.11.25, 22:56 • 18449 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область
Організація Об'єднаних Націй
Кам'янське