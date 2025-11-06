росія масовано атакувала безпілотниками Дніпропетровщину: постраждали 8 людей

У ніч проти 6 листопада армія рф масовано атакувала дронами Кам’янське, Дніпропетровської області. Постраждали 8 людей. У місті сталися пожежі, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспортне підприємство. Також удари завдано по Петропавлівській громаді й Нікопольщині, де пошкоджено будівлі та лінії електропередач. Про це інформує т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко, передає УНН.

Ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Постраждали 8 людей - написав Гайваненко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.

Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

БпЛА агресор вдарив й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства - йдеться у дописі чиновника.

Владислав Гайваненко повідомив, що росіяни також продовжували цілити FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині.

"Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач", - уточнив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА.

