Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Понад 190 тисяч воєнних злочинів скоїли росіяни в Україні: Офіс генпрокурора представив матеріали комісії ООН

Київ • УНН

Офіс генпрокурора передав Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування подій в Україні матеріали щодо 190 тисяч російських воєнних злочинів. Зафіксовано понад 5,1 тисячі атак дронами проти цивільних за 9 місяців, що вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік.

Понад 190 тисяч воєнних злочинів скоїли росіяни в Україні: Офіс генпрокурора представив матеріали комісії ООН

Офіс генерального прокурора України представив Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування подій в Україні матеріали щодо російських воєнних злочинів - всього йдеться про понад 190 тисяч епізодів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генпрокурора.

Деталі

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко провів зустріч з представниками Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні, очолюваної Еріком Мосе.

Сторони обговорили питання документування та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних державою-агресором, а також подальшу координацію дій і обмін інформацією між українськими та міжнародними інституціями.

За цей час було повідомлено про підозру 1 029 військовим рф, 747 обвинувальних актів направлено до суду, а 206 осіб уже засуджено.

Водночас начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь поінформував про поточну динаміку розслідувань і зростання кількості атак на цивільне населення. Він зазначив, що лише за дев’ять місяців поточного року зафіксовано понад 5,1 тисячі нападів із застосуванням дронів проти цивільних, що удвічі більше, ніж за весь 2024 рік.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Харківщині російські окупанти FPV-дронами вбили двох беззбройних цивільних людей, які йшли з білим прапором, та їх собаку.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаКримінал та НП
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Організація Об'єднаних Націй
Україна