Йшли під білим прапором: окупанти вбили двох цивільних та собаку FPV-дронами, прокуратура розпочала розслідування

Окупанти вдарили FPV-дронами і вбили двох беззбройних цивільних людей, які йшли під білим прапором разом із собакою. Прокуратура ініціювала розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік с. Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двом беззбройним цивільним людям. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці.

Як повідомили у прокуратурі, поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій. Цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України) - зазначено у повідомленні.

