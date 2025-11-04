Шли под белым флагом: оккупанты убили двух гражданских и собаку FPV-дронами, прокуратура начала расследование
Киев • УНН
3 ноября 2025 года возле с. Кругляковка Купянского района оккупанты FPV-дронами убили двух безоружных гражданских людей, шедших с белым флагом, и их собаку. Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.
Оккупанты ударили FPV-дронами и убили двух безоружных гражданских людей, которые шли под белым флагом вместе с собакой. Прокуратура инициировала расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, 3 ноября 2025 года неподалеку от с. Кругляковка Купянского района российские военные нанесли удары FPV-дронами по двум безоружным гражданским людям. Потерпевшие шли по дороге, держа белый флаг, что свидетельствовало об их некомбатанском статусе. В результате целенаправленной атаки они и их собака погибли на месте.
Как сообщили в прокуратуре, вблизи места попадания не было никаких военных объектов или позиций. Это циничное преступление является очередным свидетельством систематического игнорирования российскими военными норм международного гуманитарного права и права на жизнь гражданского населения.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
