Шли под белым флагом: оккупанты убили двух гражданских и собаку FPV-дронами, прокуратура начала расследование

Оккупанты ударили FPV-дронами и убили двух безоружных гражданских людей, которые шли под белым флагом вместе с собакой. Прокуратура инициировала расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 3 ноября 2025 года неподалеку от с. Кругляковка Купянского района российские военные нанесли удары FPV-дронами по двум безоружным гражданским людям. Потерпевшие шли по дороге, держа белый флаг, что свидетельствовало об их некомбатанском статусе. В результате целенаправленной атаки они и их собака погибли на месте.

Как сообщили в прокуратуре, вблизи места попадания не было никаких военных объектов или позиций. Это циничное преступление является очередным свидетельством систематического игнорирования российскими военными норм международного гуманитарного права и права на жизнь гражданского населения.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - указано в сообщении.

Оккупанты в Донецкой области расстреляли мирных жителей, скрывавшихся в подвалах: выжила только одна женщина