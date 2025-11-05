Более 190 тысяч военных преступлений совершили россияне в Украине: Офис генпрокурора представил материалы комиссии ООН

Офис генерального прокурора Украины представил Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине материалы о российских военных преступлениях - всего речь идет о более чем 190 тысячах эпизодов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подробности

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко провел встречу с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, возглавляемой Эриком Мосе.

Стороны обсудили вопросы документирования и расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных государством-агрессором, а также дальнейшую координацию действий и обмен информацией между украинскими и международными институтами.

За это время было сообщено о подозрении 1 029 военным РФ, 747 обвинительных актов направлено в суд, а 206 человек уже осуждены.

В то же время начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь проинформировал о текущей динамике расследований и росте количества атак на гражданское население. Он отметил, что только за девять месяцев текущего года зафиксировано более 5,1 тысячи нападений с применением дронов против гражданских, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на Харьковщине российские оккупанты FPV-дронами убили двух безоружных гражданских людей, которые шли с белым флагом, и их собаку.