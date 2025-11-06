Россия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровщину: пострадали 8 человек

ukenru
5 ноября, 21:56 • 17318 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 30021 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 22909 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 26557 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 25504 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 35456 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 38368 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23238 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23228 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 36929 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит5 ноября, 21:15 • 6492 просмотра
Правительство упростило получение кредитов на солнечные и ветряные электростанции для домохозяйств - Минэнерго5 ноября, 22:19 • 3708 просмотра
Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию5 ноября, 22:43 • 3556 просмотра
Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья5 ноября, 22:57 • 4906 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”01:33 • 12188 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 35449 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 38361 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 40032 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 51806 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 36924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Олег Синегубов
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 15955 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 17971 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 35175 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 39665 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 52951 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
2С5 "Гиацинт-С

Россия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровщину: пострадали 8 человек

Киев • УНН

 • 602 просмотра

В ночь на 6 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами, в результате чего пострадали 8 человек в Каменском. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортное предприятие; также удары были по Петропавловской общине и Никопольщине.

Россия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровщину: пострадали 8 человек

В ночь на 6 ноября армия рф массированно атаковала дронами Каменское, Днепропетровской области. Пострадали 8 человек. В городе произошли пожары, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортное предприятие. Также удары нанесены по Петропавловской общине и Никопольщине, где повреждены здания и линии электропередач. Об этом информирует и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.

Враг массированно атаковал Каменское беспилотниками. Пострадали 8 человек

- написал Гайваненко в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки.

Повреждены авто. Изуродованы инфраструктура, транспортное предприятие.

БпЛА агрессор ударил и по Петропавловской общине Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия

- говорится в сообщении чиновника.

Владислав Гайваненко сообщил, что россияне также продолжали целиться FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине.

"Била по самому Никополю и Покровской общине. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач", - уточнил и.о. председателя Днепропетровской ОВА.

Напомним

Офис генпрокурора передал Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине материалы относительно 190 тысяч российских военных преступлений. Зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами против гражданских за 9 месяцев, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.

путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф05.11.25, 22:56 • 17313 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Энергетика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Организация Объединенных Наций
Каменское