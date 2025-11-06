Россия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровщину: пострадали 8 человек
Киев • УНН
В ночь на 6 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами, в результате чего пострадали 8 человек в Каменском. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортное предприятие; также удары были по Петропавловской общине и Никопольщине.
В ночь на 6 ноября армия рф массированно атаковала дронами Каменское, Днепропетровской области. Пострадали 8 человек. В городе произошли пожары, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортное предприятие. Также удары нанесены по Петропавловской общине и Никопольщине, где повреждены здания и линии электропередач. Об этом информирует и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.
Враг массированно атаковал Каменское беспилотниками. Пострадали 8 человек
По его словам, в городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки.
Повреждены авто. Изуродованы инфраструктура, транспортное предприятие.
БпЛА агрессор ударил и по Петропавловской общине Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия
Владислав Гайваненко сообщил, что россияне также продолжали целиться FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине.
"Била по самому Никополю и Покровской общине. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач", - уточнил и.о. председателя Днепропетровской ОВА.
Напомним
Офис генпрокурора передал Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине материалы относительно 190 тысяч российских военных преступлений. Зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами против гражданских за 9 месяцев, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф05.11.25, 22:56 • 17313 просмотров